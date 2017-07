Eltemetik minden idők egyik legnagyobb európai politikusát

Elkezdődött Helmut Kohl egykori német kancellár rendkívüli európai gyászszertartása Strasbourgban, amelyen magas rangú állami és uniós vezetők búcsúznak a Németország újraegyesítésében kulcsszerepet játszó konzervatív politikustól. Helmut Kohl az első politikus, akitől nem nemzeti, hanem európai uniós szintű gyászszertartáson vesznek végső búcsút. 87 éves volt.

A különleges eseményen beszédet mondott Antonio Tajani, az Európai Parlament elnöke. Többek között arról beszélt, hogy Kohl egy "politikai óriás", akinek munkája az egész kontinensre hatással volt. Egy olyan generáció élharcosa, aki megtapasztalta a II. Világháború szenvedéseit, ezért mindent megtett azért, hogy a sebeket begyógyítsa.

Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke arról beszélt, hogy nem politikusként, hanem inkább barátként érkezett. Európai hazafiként írta le Kohlt, aki bárkinél többet tett azért, hogy közelebb hozza egymáshoz az európai nemzeteket. Emlékeztetett arrra, hogy, amikor 1997-ben megszülettek az első tervek az EU keleti bővítéséről, Kohl könnyezett örömében.

Az Európai Tanácsot vezető Donald Tusk pedig azt emelte ki, hogy a volt kancellár "azt kereste, hogy mi köt össze minket", egységes Európára törekedett.

A megemlékezésen az alábbi videót vetítették le az egybegyűlteknek:

Helmut Kohl özvegyének kérésére a megemlékezésen Bill Clinton korábbi amerikai elnök, Felipe González egykori spanyol kormányfő és Dmitrij Medvegyev orosz miniszterelnök is felszólal.

Clinton egyebek mellett azt mondta, hogy nagyon sok olyan, már visszavonult politikust lát a megemlékezésen, mint ő maga. Mind azért jöttek el, mert Kohlnak köszönhetően olyan történelmi események részesei lehettek, ami túlmutat önmagukon.

A ceremónia záróbeszédét Emmanuel Macron francia államfő és Angela Merkel német kancellár tartja.

A megemlékezésen ott van Orbán Viktor magyar miniszterelnök is. Ő volt az utolsó külföldi állami vezető, akit otthonában még fogadott az akkor már súlyos beteg Helmut Kohl. Erről cikkünkben lejjebb olvashat részletesen.

A koporsót, amelyen az uniós zászlót a búcsúztatás közben német lobogóra cserélik, Strasbourgból Ludwigshafenbe - Helmut Kohl szülővárosába, lakóhelyére - szállítják, innen pedig a közeli Speyerben lévő katolikus székesegyházba, ahol halotti misét mutatnak be. Ezután a dóm előtti téren katonai búcsúceremóniát tart a Bundeswehr díszegysége, végül Speyerben végső nyugalomra helyezik Kohlt.

Maga Kohl választotta ki a sírhelyet, nagy meglepetést és némi megrökönyödést keltve,

hogy nem Ludwigshafenben, a családi sírban, első felesége, az öngyilkosságot elkövető Hannelore mellett akar nyugodni. A hely kiválasztása jelképes. Bár Kohl sírhelye nem a csaknem ezeréves dóm közelében fekszik, de közel van hozzá, és kifejezi a néhai kancellár kötődését Speyerhez és a dómhoz. Speyer a 4. századtól a kereszténység egyik központja, dómját a német császárok temetkezési helyéül szánták.

Kohl sírhelyének közelében emelkedik ugyanakkor a Szent Bernát-templom is, amelyet német és francia közreműködéssel az ötvenes években építettek. A templomot a béke és a megbékélés szimbólumának szánták, az 1953-as alapkőletételnél jelen volt Konrad Adenauer és a korábbi francia miniszterelnök és külügyminiszter, Robert Schuman is. A németek és a franciák megbékélése Kohl politikájának egyik vezérlő eleme volt.

Orbán Viktor: Kohl a német-magyar barátság szimbóluma

A német-magyar barátság szimbólumának nevezte Orbán Viktor miniszterelnök Helmut Kohlt alig több mint egy évvel ezelőtt, amikor felkereshette őt ludwigshafen-oggersheimi otthonában. A volt német kancellár akkor már régóta kerekesszékben volt, nehezen beszélt, de a hozzá közel állók szerint gondolatai kristálytiszták voltak.

Talán szimbolikus jelentősége is volt annak, hogy Orbán Viktor volt az utolsó külföldi vezető, aki (2016 áprilisában) találkozhatott az egykori német kancellárral. Az oggersheimi találkozó után a magyar kormányfő leszögezte, hogy látogatása Helmut Kohlnál tisztelet kifejezését is jelentette egy olyan politikus iránt, aki nemcsak Németországért és Európáért tett sokat, hanem

akire Magyarország mindig számíthatott szabadságharcában, 1989/1990 után pedig az uniós tagság elérésében és az ország átalakításában.

Mint mondta akkor, azért ment el, hogy a magyarok nevében megköszönje Kohlnak mindazt, amit Magyarországért tett.

Szimbolikus volt az is, hogy a német egység kancellárjának és az európai egység építőmesterének tartott Kohllal létrejött találkozó középpontjában Európa állt. Mindketten úgy vélték, hogy Európa 1945 óta egyik legnehezebb korszakát éli, és közös meggyőződésük, hogy az európai népek sorsa Európa politikai egyesülésétől függ.

Egyetértettek a menekültválság megítélésében is, azt hangsúlyozva, hogy Európa nem lehet a világban szükséget szenvedő emberek millióinak új hazája.

A menekülthullámot történelmi kihívásnak nevezték a szükséget szenvedők milliói és Európa jövője szempontjából is, de hangsúlyozták, hogy Európának az érintett régiókban kell segítséget nyújtania, hogy minél több ember előtt saját hazájában nyíljanak meg a kilátások. Egyetértettek abban is, hogy a 21. században is észszerű, megfontolt és hosszú távú gondolkodással lehet megóvni azokat az értékeket, amelyek mentén és amelyekért Európa létrejött.

Szimbolikus jelentősége volt annak is, hogy Orbán Viktor különleges ajándékkal érkezett. Átadta a volt kancellárnak Kohl 2014-ben kiadott Aggodalom Európáért című könyve épp akkor megjelent magyar kiadásának példányát. A magyar kiadáshoz - Helmut Kohl felkérésére - a miniszterelnök írt bevezetőt.

Ebben arról írt, hogy a mű egy olyan legendás államférfi könyve, akinek életműve elidegeníthetetlen részét képezi Európa huszadik századi történelmének.

Helmut Kohl közeli bizalmasa volt a konzervatív német napilap, a Frankfurter Allgemeine Zeitung korábbi vezető szerkesztője, a magyar származású Georg Paul Hefty. Szerinte Kohlt hivatali ideje alatt romantikus viszony fűzte Magyarországhoz. Becsülte a korábbi miniszterelnököket, a határnyitást vezénylő Németh Miklóst, a rendszerváltás utáni első magyar kormányfőt, az európai irányt választó Antall Józsefet. Szavaiból ugyanakkor kitűnt, hogy Orbán Viktorhoz különleges kapcsolat fűzte.

A német és az európai újraegyesítés atyja volt

Helmut Kohl minden idők egyik legjelentősebb európai politikusa volt. A német egység ügyét összekötötte az egyesült Európa eszméjével, így nemcsak a német újraegyesítés atyjaként, hanem Európa díszpolgáraként is tisztelik Helmut Kohl néhai német kancellárt. Gyerekkorának meghatározó élménye a háború és Németország összeomlása, szétszakadása volt. Ez vezette később a politikába, és mindig hazájának újraegyesítése és az évszázados háborúskodás lezárása, a megbékélés és a közös Európa felépítése volt egyik legfőbb vágya. Ezért támogatta kancellárként a nyolcvanas években a Varsói Szerződés tagállamai közül mindazokat, amelyek reformokra vállalkoztak.

Nyilvánosan ugyan nem mondhattuk ki, de nagyon világos stratégiánk volt: az NDK vezetésére akartunk nyomást gyakorolni a magyar és a lengyel reformok, majd a Gorbacsov-féle peresztrojka és glasznoszty támogatásával"

- mondta kül- és biztonságpolitikai tanácsadója, Hort Teltschik egy, az MTI-nek adott interjúban.

Kohl a Nyugat felé is aktív külpolitikát folytatott, szorosra fűzte a kapcsolatokat az Egyesült Államokkal, a NATO-val, Franciaországgal, és amikor a német nemzetállam helyreállítása valós lehetőséggé vált, felismerte, hogy a németekkel szembeni fenntartásokat, a gyanakvást és félelmet csak akkor lehet eloszlatni, ha a német egység ügye az európai egységfolyamatba ágyazódik.

Margaret Thatcher őszinte volt, méghozzá brutálisan őszinte, egyszer azt vágta az arcomba, hogy kétszer is levertünk titeket, és már megint itt vagytok"

- mondta később Kohl egy interjúban a sorsfordító 1989-es évről.

A kancellári tisztségben eltöltött több mint másfél évtized során a Kohl vezette jobbközép pártszövetség sorozatban nyerte meg a Bundestag-választásokat. Kohlt ötször választották meg kancellárnak, az 1998-as parlamenti választáson viszont az SPD győzött. Így 16 év után fel kellett állnia a kancellári székből, távozott a CDU éléről is.

2001-ben aztán családi tragédia érte:

felesége, a gyógyíthatatlan fényallergiában szenvedő Hannelore öngyilkosságot követett el.

2008 februárjában megsérült a koponyája, tolókocsiba kényszerült, beszéde nehézkessé vált, de szellemileg teljesen friss maradt. Ugyanezen év májusában újranősült, a 34 évvel fiatalabb Maike Richterrel kötött házasságot, aki a külvilágtól szinte hermetikusan elzárva óvta férjét oggersheimi házukban.

Helmut Kohl 87 éves korában, június 16-án halt meg.