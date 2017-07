Fehéreknek tilos! - mégsem tiltják be a rasszista fesztivált Párizsban

Évek óta tartó jelenség Franciaországban, hogy az interneten gyűlölködő, rasszista gondolatokat írnak a franciákról muszlim bloggerek, és vált sokak kommunikációjában szitokszóvá a „fehér”. Idén nyáron pedig egy sajátos kulturális fesztivált, sőt egyfajta nevelő táborokat szerveznek maguknak és a még nem eléggé meggyőzött muszlimoknak és afrikaiaknak. Nőknek a férfiakat kell gyűlölniük, férfiaknak a nőket kell megvetniük – a homoszexuálisokat meg szerintük mindenkinek. Az egyik legerősebb szervezet a Mwasi.

Tavasszal bejelentette a Mwasi, hogy Párizsban olyan fesztivált akarnak tartani, amelyre nem engednek be sem fehéreket, sem férfiakat. Óriási botrány lett belőle, a párizsi szocialista polgármesternő, Anne Hidalgo azt mondta, hogy nem engedélyezi a fesztivált. Azt írta a twitteren, hogy nem engedi a „Fehéreknek tilos!” fesztivált. De két nap múlva Hidalgo megijedt.

Kiderült, hogy mégis engedi. Megbeszélte, állítása szerint a szervezőkkel, hogy a fesztiválra bárki elmehet. Igaz, egyes programokra (termekbe) nem mehet be majd mindenki, de általában igen. Ezzel a szocialista főpolgármesternő voltaképpen engedélyt adott a rasszizmusra, hiszen

az előzetes tervek szerint a programok 80%-a „nem fehér nők” számára fenntartott.

Azt mondta a főpolgármesternő, hogy Mwasi (a szervezők) szerint most már a programoknak csak kis részéről rekesztik ki a férfiakat és a nem színes embereket. Azt pedig tagadják, hogy ez egy franciaellenes rendezvény lenne. A Nyansapo nevű fesztivált egyébként a La Générale kulturális központban tartják majd július végén. A Les Valeurs Actuelles legutóbbi számában arról írnak, hogy nyilvánvalóan militánsokat, aktivistákat akar kiképezni a Mwasi. Az ideológiájuk pedig közismert Franciaországban: antiszemita, homofób, radikális muszlimbarát és franciaellenes.

A szervezők,

miután Hidalgo mégis megengedte a fesztivált, pimasz üzenetet tettek közzé.

Szerintük pontosan ugyanaz lesz a fesztivál, ahogy tervezték és a főpolgármesternőnek bocsánatot kellene kérnie.Tőlük.

A kirekesztő fesztivált egyébként támogatja Mehdi Meklat 25 éves blogger, a muszlim közösségben és a baloldali értelmiség körében egyre inkább népszerűbb író. Felháborító botrányai ellenére is.

Mehdi Meklat az elmúlt években vált kedveltté, de az is kiderült róla, hogy 2010 és 2012 között az interneten gyalázatos dolgokat írt össze.

Aljas módon zsidózott, szidta a homoszexuálisokat, általában a francia embereket, és a nőket is.

Egyik legvisszataszítóbb mondata: Jöjjön már Hitler megölni a zsidókat! Más helyen pedig éltette a dzsihadista gyilkost, Mohammad Merah-t. Merah 2012-ben Toulouse-ban 7 embert meggyilkolt, köztük 3 zsidó kisgyereket. Utána a kommandósok agyonlőtték.

Meklat megúszta a botrányt, könyvét kiadták, munkát is kap újságoknál. Mivel nem tudta letagadni, hogy az aljas internetes bejegyzéseket ő írta, ezért úgy magyarázkodott, hogy jogilag lehet, hogy ő a szerző, de mivel álnéven írta (egy bizonyos Marcelin Deschamp nevében), valójában, irodalmi értelemben nem ő az író. Hiszen ez csak egy irodalmi szerep volt.

Ami a legmegdöbbentőbb: nemcsak a muszlim közösségek védték meg, hanem a hivatalos, francia baloldal egy része is.

Például a volt szocialista igazságügyminiszter, Catherine Taubira is. Fiatalkori botlás, most már máshogy gondolja, jelentős író, ez csak egy fiktív írói szerep, saját magát leplezte le – satöbbi, satöbbi. Ahogy a Le Monde is voltaképpen támogatta (gyakorlatilag egy mellékletet szenteltek Meklatnak), de a legnevetségesebb módon pedig a Liberation. A baloldali napilap egyenesen azokat szidta, akik Meklatot bírálták. Szerintük a Meklat-ügyet mintegy ürügyként a „fachosphere”-ek használják, saját céljaikra. A fachosphere egy modern, kezdetben elsősorban internetes, francia kifejezés, nagyjából úgy lehetne fordítani, hogy a fasiszták világa. Vagyis, a Liberation szerint nem azzal van a baj tulajdonképpen, amit Mehdi Meklat mondott, hanem azzal, hogy ezt szóvá teszik.