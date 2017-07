Újabb két napot kapott Katar, hogy rendezze a válságot

Szaúd-Arábia Egyiptom, az Egyesült Arab Emírségek és Bahrein újabb 48 órát adott Katarnak arra, hogy teljesítse követeléseiket. Az arab országok korábban tíz napot adtak arra, hogy az Öböl-válság felszámolása érdekében Katar rendezze követeléseiket, vagyis számolja fel az al-Dzsazírát, a katari török katonai támaszpontot és szűkítse az iráni kapcsolatokat is.

Az arab országok, valamint Líbia, Jemen, Mauritánia, Mauritius és a Maldív-szigetek június elején jelentették be, hogy felszámolják diplomáciai kapcsolatukat Katarral, mert támogatja a terrorizmust, és mert szoros kapcsolatban áll Iránnal. Az ultimátummal Mauritánia és a Comore-szigetek, illetve Jordánia és Dzsibuti is egyetértett, ők is hátat fordítottak Katarnak.

Szaúd-Arábia Egyiptom, az Egyesült Arab Emírségek és Bahrein egy 13 pontos listát írtak Katarnak, hogy a diplomáciai válság felszámolása érdekében szüntesse be például az al-Dzsazíra csatornát. Az érintett arab országok nem hajlottak a kompromisszumra, azt mondták, ha Katar nem fogadja el követeléseiket, megszűnnek a diplomáciai és gazdasági kapcsolataik.

A BBC azt írja: Katar tagadta, hogy részt vállalna a terrorizmus finanszírozásában, de a külügyminiszter ígéretet tett arra, hogy megfelelő feltételek mellett kész párbeszédet folytatni a súlyos Öböl-válság felszámolására.

Pánikoltak a katariak

A közel-keleti országok diplomáciai blokádja és Szaúd-Arábia gazdasági szankciói hatására a katariak pánikszerűen megrohamozták a boltokat, mert attól féltek, hogy elfogynak az élelmiszerkészletek. Mindent vittek, amiről úgy gondolták, hogy szükségük lehet rá. A Szaúd-Arábiából importált csirke pillanatok alatt elfogyott a polcokról, de nem lehetett rizst, tejet és egyéb alapélelmiszereket sem kapni.

Először négy ország, Bahrein, Szaúd-Arábia, Egyiptom és az Egyesült Arab Emírségek szakította meg kapcsolatait Katarral, nemzetbiztonsági okokra hivatkozva. Bahrein a légi és a tengeri összeköttetést is megszakítja, az állampolgárait pedig felszólította, hogy 14 napon belül hagyják el a szomszédos államot. Szaúd-Arábia a terrorizmustól féltette állampolgárait, és a másik két ország is hasonló állásponton volt.

Doha szerint az arab országok teljesíthetetlen követelések elé állították.