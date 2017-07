Súlyos pénzbüntetés járhat a pályaudvaron felejtett táskáért

Az elmúlt három évben megnégyszereződtek a terrorakciók a belga pályaudvarokon, ezért döntött úgy a közlekedési miniszter, hogy pénzbírsággal sújtaná a pánikhangulatot okozó feledékeny utazókat.

Francois Bellot a La Libre Belgique című belga napilapnak azt mondta, szankcionálni kell a hanyagságot. Erről javaslatot is nyújtott be a parlamentnek, amelyben azt is leírta, a csomagokon a névre szóló címkét is kötelezővé tenné.

Thierry Ney, a belga vasúttársaság szóvivője elmondta, országos kampány indult, amelyben az otthagyott csomagokkal kapcsolatos lehetséges következményekre figyelmeztetik az utasokat.

Belgiumban él egy radikális cselekmények bejelentésére és felvilágosításra alkalmas telefonvonal, ezt több mint kétszázan hívták az elmúlt fél évben. Olivier Plasman, a hívásokért felelős központ főigazgató-helyettese kijelentette, 50 radikális fiatalnak tudtak eddig segíteni, akikkel később szakemberek is foglalkoznak.

A napilap beszámolója szerint 251 bűnszervezetet regisztráltak 2015-ben Belgiumban. Mint írták, a maffiacsoportok a fővárosban működnek, de jelen vannak több nagyvárosban is.