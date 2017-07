Ingridet, a két bocsot nevelő anyamedvét még június elején lőtték ki Lipótszentmiklósnál. A szlovák hatóságok szerint hibát követtek el akkor, amikor elfogták és elvették tőle a kölyköket, hiszen várható volt, hogy visszamegy értük.

Hattagú munkacsoport vizsgálta Ingrid kilövésének körülményeit, még a tanúvallomásokat és a videófelvételeket is áttanulmányozták, hogy kiderüljön, helyesen jártak-e el az anyamedve lelövésénél.

Több hiányosságot is találtak a vizsgálat során, kiderült, hogy nem szabadott volna elengedni az anyát, miután két medvebocsával befogták. Mivel a kicsik hátramaradtak, Ingrid visszatért, hogy megkeresse őket – ekkor lőtték le. A munkacsoport szerint állatorvosnak is jelen kellett volna lennie a kilövésnél, és a nyilvánosságot is megillette volna a tájékoztatás.

Hogy a jövőben elkerülhetőek legyenek a hasonló helyzetek, a munkacsoport ajánlásokat fogalmazott meg. Azt írták: gondoskodni kell a barnamedvék etetéséről, forgatókönyvet kell kidolgozni a medvékkel való találkozásokra, illetve lezárva kell tartani a szemeteseket, amelyek a települések közelébe vonzzák az állatokat.

A nemzetközileg is elhíresült szelíd anyamedve pár éve tünedezett fel a Magas-Tátra lábánál fekvő településeken, legutóbb május 5-én keltett nagy feltűnést, amikor Ótátrafüreden bocsaival együtt felmászott egy magas fára, amelyről semmilyen eszközzel nem tudták lecsalogatni, végül önként jött le hosszú idő elteltével.

Sólymos László környezetvédelmi miniszter rendszeresen érdeklődik a medvebocsok hogyléte felől, mert szeretné, ha Szlovákiában maradnának.