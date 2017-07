Narendra Modi az első indiai miniszterelnök, aki 70 év után személyesen utazik el Izraelbe. A történelmi látogatás egyik fő célja, hogy egyűttműködésről tárgyaljon az izraeli Benjamin Netanjahu miniszterelnökkel.

India szeretne szembeszállni Kínával és Pakisztánnal, de szüksége van egy megfelelő gazdasági és katonai hátérre, amit feltehetően Izraeltől kap majd meg.

Közel 70 éve nem látogatott el Izraelbe egy indiai vezető sem, viszont Narendra Modi mostai miniszterelnök személyesen utazik el a zsidó államba, hogy szövetségre lépjen Benjamin Netanjahuval.

Modi nem tervezi a palesztin vezetők és Ramatullah látogatását. Egy célja van, mégpedig a hadsereg korszerzűsítéséről, valamint a gazdasági és élelmiszerhelyzeteről tárgyalni az izraeli miniszterrel.

A két ország kapcsolata ugyanis évszázadokra nyúlik vissza. Az elmúlt években többször is együttműködtek a terrorizmus ellni küzdelemben. Modi most drónokat, radarokat és egyéb kiberbiztonsági rendszereket vásárolna Izraeltől. Izrael pedig segítené fejleszteni india mezőgazdaságát valamint kisegítené az élelmiszer biztonságban is- írja a BBC.

Benjamin Netanjahu is történelmi pillanatnak nevezte a Modi látogatását. Mivel ez kiemelkedő lépés a két ország közötti kapcsolat erősítésére. Izrael megadja a fogadtatás módját, mégpedig vörös szőnyeget terít ki az indaiai vezető elé.

Netanjahu nagyon pozitívan áll a találkozó elé, és úgy gondolja, hogy erős együttműködés jöhet létre a két ország között.