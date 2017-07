Indokolatlan a tiroli határellenőrzés

A jelenlegi menekültszámok egyelőre nem indokolják a tiroli határellenőrzést a tiroli rendőrség szerint.

Az Olaszországba érkező menekült száma miatt az osztrák védelmi, belügyi és külügyi tárcavezető is kiállt a határvédelem mellett. Ezért a védelmi minisztérium már vasárnap páncélozott kocsikat küldött az olasz határhoz, hogy a menekülthelyzetet kordában tartsa.

Az osztrák hadseregből összesen 750 katona áll készen a határvédelmi feladatok ellátására.

A tiroli rendőrség vezetője, Helmut Tomac szerint a páncélozott kocsik csak a legrosszabb esetben vethetők be. Arról is beszélt a Kurier című lapnak, hogy tavaly ilyenkor sokkal több menekültet fogtak el a határ mentén mint most, azonban rendkívül érzékenyen figyelik az olaszországi helyzetet.

Olaszországból Ausztriába naponta 20 és 45 közötti illegális migráns akart bejutni, azokat az előírások szerint fel is tartóztatták. A rendőrségi vezető szerint idén mintegy négyezren próbáltak meg illegálisan Olaszországból Ausztriába jutni.

Sebastian Kurz osztrák külügyminiszter kijelentette, hogy ha a menekültáradat elindul, a Brenneri-hágót mindenképpen megvédik.

Tanultunk 2015 tapasztalataiból, és akár 24 óra alatt hatékony határirányítási rendszert tudunk felállítani az olasz-osztrák határon - nyilatkozott Wolfgang Sobotka osztrák belügyminiszter.

A Brenner-hágóhoz tartozó határirányítási rendszer tavaly nyáron elkészült, de eddig nem nyomult előre a menekültáradat, így a határ ellenőrzését egyelőre nem kezdték meg.