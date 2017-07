Európa migránspolitikája katasztrófához vezet

Az európai vezetők nagyban hozzájárulnak a migránsválsághoz - mondta Bill Gates a német Welt am Sonntagnak adott interjúban.

A világ egyik leggazdagabbnak tartott embere szerint az európai vezetők rosszul állnak hozzá a migránsvállsághoz. Meglátása szerint a németek nyitott kapus menekültpolitikája nem oldja meg a bevándorlási krízist. A német Welt am Sonntagnak adott interjúban, - amiről a hidaro.hu is beszámolt - elmondta, hogy a német hozzáállás már így is óriási kavarodást okozott.

Le kellene zárni a tranzitútvonalakat

"Egyfelől az emberek próbálnak nagylelkűek lenni, és megpróbálják befogadni a menekülteket. De minél nagylelkűbb valaki, annál többen hallanak a projektről. Ez pedig tömeges afrikai kivándorlást okoz. Németország nem képes befogadni az Afrikából meginduló menekültáradatot, akik Európa felé tartanak" – figyelmeztetett. Gates meglátása szerint Európának arra kellene koncentrálnia, hogy a jelenlegi tranzitútvonalak lezárásával megnehezítsék az afrikaiak számára az európai kontinens elérését.

Bill Gates dollármilliókkal támogatja az Afrikában élőket

Bill Gates és felesége, Melinda Gates közös alapítványa több millió dollárral támogat különböző afrikai segélyprogramokat. A missziók azonban az Afrikában élő emberek életkörülményeinek javítását tűzték ki célnak, nem a kontinensváltást.