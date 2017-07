Szülővárosában, Firenzében nyílik múzeuma Franco Zeffirelli olasz filmrendezőnek. A múzeum és előadó-művészeti központ a Napfivér, Holdnővér, a Rómeó és Júlia vagy A názáreti Jézus című filmek rendezőjének mintegy ötszáz rajzát és személyes könyvtárát mutatja majd be. A rajzok Zeffirelli pályafutása alatt a filmjeihez készültek, főleg a forgatási helyszíneket ábrázolják. A látogatók számára a rendező tízezer kötetes könyvtárát is elérhetővé teszik. A múzeumot Zeffirelli fia mutatta be, mivel a 94 éves rendező nem érezte jól magát. Franco Zeffirelli film-, televízió- és operarendezőt 1963-as Aida rendezésének felújításával köszöntik hamarosan a milánói Scalaban.