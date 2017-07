8 éves kisfiúkat erőszakolt meg a segélyszervezet önkéntese

4 év börtönt kapott Párizsban Denys B., 71 éves nyugdíjas, aki különböző segélyszervezeteknél dolgozott önkéntesként. Korábban egyébként egy párizsi egyetemen tanított, és ahogy mondani szokták, köztiszteletben álló embernek tartották, akinek más gondolata sincs, mint az elesettek oltalmazása. Aztán kiderült, miért tüsténkedik annyit a neki kiszolgáltatott kisfiúk körül.

Denys B. a kétezres évek végén megismerkedett egy franciaországi cigány asszonnyal, akinek három kisfia volt. A legkisebb 8 éves volt akkor. Azon nyomban felajánlotta segítségét, állítólag valamennyi pénzt is szerzett nekik. Teltek-múltak az évek, és az egyik, akkor már kamasz fiú megrontott egy másik kisfiút. A feljelentés után a kamaszgyerek elmesélte anyjának, hogy a jóságos Denys B. ugyanezt tette vele. Az anya kikérdezte a másik két fiát, és kiderült, őket is megrontotta. Állandóan együtt kellett a tanár úrral zuhanyozni, szexelt velük és rendszeresen pornográf képeket is csinált a kisfiúkról.

Denys B-t letartóztatták és egy évig vizsgálták az ügyeit. Kiderült, nemcsak cigány kisfiúkat szeretett istápolni, de az elmúlt öt évben csak Marokkóban 22-szer fordult meg. És egyértelmű céllal. Itt szexuális erőszakot nem sikerült bizonyítani, bár az ügyész szerint nyilvánvalóan ilyen is történt. Azt állította a szociális segélymunkás, hogy azért nem szexelt az arab fiúkkal, mert piszkosak voltak. Csak pornóképeket csinált róluk. Az ügyész szerint 240 kisfiúról csinált pornóképet, a legfiatalabbak 8 évesek voltak, a legidősebb 15. Az ügyvéd vitatta a számot, végül a bíróság szerint 52 kisfiúról készült pornófelvétel. Ez a csekélynek messze nem nevezhető szám (52) viszont sajátos módon más, enyhébb jogi megítélést jelentett.

Az AFP-nek nyilatkozott az anya ügyvédje, aki egyértelműen kevésnek találta a 4 év börtönt, ráadásul ebből a pedofil segélymunkásnak csak két évet kell leülnie.