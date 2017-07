Az EBESZ szerint bármikor tovább súlyosbodhat a kelet-ukrajnai helyzet

Az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) ukrajnai missziójának helyettes vezetője szerint bármikor tovább romolhat a kelet-ukrajnai helyzet. A különmegbízott aggasztónak nevezte, hogy Kijev és az oroszbarát keleti rész gazdaságilag és közigazgatásilag teljesen szétszakadt egymástól.

Alexander Hug misszióvezető helyettes aggódva figyeli a térség nyugodt időszakait is. Az egyre élesedő helyzetért az is felelős, hogy mindkét fél bevetette a nehézfegyvereket. Arról nem is beszélve, hogy az ukrán és szakadár fegyveresek egymástól csupán pár száz méterre vannak egymástól.

Az év eleje óta 2500 nehézfegyvert láttak a helyszínen, ezeknek a megállapodás értelmében nem lenne szabad ott lenniük. Így bármikor komoly összecsapások alakulhatnak ki.

- mondta Hug.

Hug szerint csak akkor szűnhet meg az egyre feszülő konfliktus a két fél között, ha végleg kivonják a nehézfegyvereket.

Az EBESZ különmegbízottja, Martin Sajdik aggasztónak nevezte az elmúlt időszakban történteket. Leginkább azt, hogy a szakadárok által ellenőrzött területen élők elvesztették a kapcsolatot Ukrajna más területein élőkkel és nem igen tudnak hozzájutni az ukrán útlevélhez sem. Sajdik a fogolycserékre utalva azt mondta, nőtt a humanitárius siker a térségben.