Háborús helyzet Hamburgban: erősítést kért a rendőrség

Tovább folytatódtak a zavargások a németországi Hamburgban pénteken, a G20 csoport csúcstalálkozójának kezdetén. A helyi rendőrség sürgős erősítést kért más tartományoktól, elismerve, hogy alábecsülte a Húszak találkozója ellen szervezett megmozdulások veszélyességét.

Reggel több személyautót és rendőrautót felgyújtottak a találkozó helyszíne - a hamburgi nemzetközi vásár és kongresszusi központ területe - közelében fekvő Altona nevű negyedben. A belvárosban pedig

az Alster folyó partján tüntetők, blokád alá vettek egy utcát, amely Donald Trump szállása és a találkozó helyszíne között húzódik.

A rendőrség vízágyúval oszlatta fel a blokádot, mert az utca az amerikai elnök egyik lehetséges útvonalának része. Donald Trumpnak és kíséretének végül egy hosszabb útvonalon, a belvárost megkerülve kellett eljutnia a tanácskozásra.

Vízágyúval számoltak fel egy másik blokádot is, amelyet a vásárvároshoz vezető egyik utcán alakítottak ki az úttestet elfoglaló tüntetők. Délelőtt Hamburg belvárosában számos további ponton is erőszakos akciók történtek, globalizációellenes, szélsőbaloldali demonstrálók rendőröket támadtak meg, kirakatokat törtek be és gyújtogattak.

Egy rendőrségi helikopterre tűzijáték-rakétát lőttek ki, és nem sokkal találtak mellé. Délig legkevesebb 28 rendőr sebesült meg a zavargásokban.

Az erőszakoskodó tüntetők célja a tanácskozás akadályozása és a bejutás a résztvevők védelmében elzárt területekre. Fennakadást ugyan nem sikerült elérniük, valamennyi delegáció rendben elért a helyszínre, de a csúcstalálkozó egyik kísérőrendezvényét ellehetetlenítették; Wolfgang Schäuble német pénzügyminiszter biztonsági okokra hivatkozva lemondta részvételét a G20 Global-Classroom (G20 globális osztályterem) nevű kezdeményezés pénteki fórumán, amelyen diákokkal beszélgetett volna.

A G20 csoport kétnapos tanácskozásának biztosítására

nagyjából 20 ezer rendőrt vontak össze Hamburgban más tartományokból és külföldről.

Azonban pénteken, a zavargásokkal eltelt éjszaka után a tartományi rangú Hansa-város rendőrsége sürgősen további segítséget kért, arra hivatkozva, hogy alábecsülte a helyzetet - jelentette hírportálján a Die Welt című lap.

A zavargások csütörtök este kezdődtek, amikor a G20 - Üdv a pokolban (G20 - Welcome to Hell) elnevezésű tüntetésen a rendőrség megpróbálta leválasztani a feketébe öltözött, és a német szabályokkal ellentétben, maszkot viselő tüntetők csoportját - az úgynevezett fekete blokkot - a békés demonstrálók tömegétől. Helyszíni jelentések szerint először a rendőrök kezdtek erőszakot alkalmazni.

A helyzet a demonstráció után egyre inkább elmérgesedett, a fekete blokk aktivistái és a rohamrendőrök a város számos pontján összecsaptak. Az adatok reggeli összesítése alapján

111 rendőr megsebesült, 29 tüntetőt előállítottak, 15-öt őrizetbe vettek.

A megsebesült tüntetők számát nem tartalmazza a rendőrségi statisztika.

Huszonkilenc bejelentett tüntetés lesz Hamburgban a G20-csúcs ideje alatt, de közben városszerte kisebb-nagyobb csoportok igyekeznek megzavarni a rendet, megbénítani a forgalmat. Tizenegy helikopter köröz a levegőben, hogy a műveleti központnak pontos képe legyen az aktuális helyzetről. A tüntetők lézermutatókkal igyekeznek elvakítani a pilótákat, és akadályozni őket a munkájukban.

A G20 helyszínére évről évre megérkezik a világból a környezetvédők, szélsőbalosok, anarchisták, antiglobalisták kemény magja, akik képesek háborús helyzetet teremteni az adott városban. Idén Hamburgban körülbelül százezer tüntetőre számítanak, akik közül nagyjából tíz százalék erőszakosan viselkedik, kifejezetten keresi az összecsapás lehetőségét a rendőrséggel. Az agresszív tüntetők „elit osztaga” a Fekete Blokk, amelynek tagjai fekete ruhában, fekete maszkban, katonai fegyelemmel hajtanak végre hadmozdulatokat.

A rendőrség összesen 7,8 kilométer kordont épített fel, mert a tüntetők legfontosabb célja, hogy betörjenek magára a G20-csúcs helyszínére és megakadályozzák az egész rendezvényt. A megbeszélések tehát úgy zajlanak majd, hogy folyamatosan ostrom alatt lesz a rendőrsorfal, amely vízágyúkkal és könnygázzal igyekszik megállítani a tüntetőket.