Ezek Horvátország legzajosabb nyaralóhelyei

Pag, Hvar szigete és Zadar. Ezek a dobogós horvátországi nyaralóhelyek a pezsgő éjszakai élet szempontjából. Mindez azután lehet érdekes, hogy több horvát településen is elegük lett a barbár módjára viselkedő turistákból a helyieknek. Nem bírják elviselni a rengeteg részeg, ordibáló fiatalt.

Egy horvát felmérés olyan szempontok alapján rangsorolta a horvát nyaralóhelyeket, hogy főszezonban hol van a legtöbb fiatal. Melyek azok a városok, amelyek a fiatalok, baráti társaságok, bulizást, klubokat, diszkókat, könnyűzenei koncerteket, esetleg ismerkedést keresők számára a legideálisabbak.

A helyi utazási portálok szerint első helyen továbbra is Pag szigete áll. Horvátország buliszigetének tartják, és állítólag az egyetlen horvátországi sziget, amely az "Ibiza-érzést" hordozza.

PAG

Pagon belül is elsősorban Novalja a legnépszerűbb hely az éjszakai szórakozást keresők számára. Novalján, pontosabban a Zrce strandon egymást érik a part menti koktélbárok, és szórakozóhelyek, ahol egyébként a bulik már napközben beindulnak. Népszerű, szabadtéri szórakozóhelyei a Papaya, a Kalypso, az Aquarius, a Noa Club, az Euphoria és a Cocomo. Az Aquarius és a Papaya Zágrábi klubok "kitelepülése". A klubokon kívül persze egyéb szórakozási lehetőségek (vízi, és "szárazföldi" sportok) is várják az ide látogatókat. A mindennapos bulik mellett Pagon nyaranta elektronikus, és rockzenei fesztiválokat is tartanak.

HVAR

A másik horvát "buliszigetnek" Hvar számít. A bulik a sziget fővárosában, az azonos nevű Hvar településen összpontosulnak,illetve a nem messze lévő Carpe Diem strandon. Hvar fiatalok tömegeit vonzza nyaranta, ahová évente rengeteg híresség is ellátogat. Azaz egy igen "menő", népszerű szigetről van szó. Talán ez is az oka annak, hogy Hvar számít Horvátország egyik legdrágább helyének. Legnépszerűbb klubja a Carpe Diem, ahol néha hírességek is tiszteletüket teszik. Például megfordult már itt George Clooney, Gerard Depardieu, és a Hilton nővérek is. De a Carpe Diemen kívül is több diszkó, klub, és koktélbár várja az idelátogatókat (Veneranda, Kiva Bar, stb.).

SPLIT

Dalmácia legnagyobb, és Horvátország második legnagyobb városaként, Split éjszakai életére sem lehet panasz,és itt nem csak a szórakozóhelyekre kell gondolni. A mediterrán, pezsgő városban éjszaka az óvárosban is zajlik élet. Amellett, hogy rengeteg ember járja a szűk utcákat, és a széles sétányokat, táncosokkal, utcai zenészekkel, és művészekkel lehet találkozni, valamint a városban fesztiválokat, ünnepségeket is tartanak, így szabadtéri koncerteket is el lehet csípni. A bulizás a Diocletianus-palota, és a Bacvice-komplexum környékére összpontosul. A palotában a Po Bota, a Ghetto Club, a Cafe Song, és a Red Room, míg a Bacvicében a Tropic Club Ecuador, a Discovery, a Club Shakespeare és az O'Hara Klub várja a fiatalokat, és a fiatalos idősebbeket. Split homokos tengerpartján, a város promenádjától 10-15 perces sétára található a háromemeletes Bacvice komplexum, ahol számos étterem, bár, kávézó, söröző, borozó, és klub található, és sötétedés után is nyitva van. A várostól 5 km-re nyugatra lévő hip hop diszkó, a Club Tribu is említésre méltó. Splitben tartják nyaranta az ország legnagyobb elektronikus zenei fesztiválját, az Ultra Europa-t, amelyet idén július 14-16. között rendeznek meg.

PULA

Isztriában Pulának van a legjobb éjszakai élete. A klubok száma és minősége is lenyűgöző. A városközpontban találhatóak az Aruba, a Zen, Pjetas Julia és a Monte Serpente klubok, míg akik nem elektronikus zenére vágynak, azok a Rock Club Uljaneket választhatják. A belvároson kívül, a Verudela (The Cube, régebbi nevén Oasis, és Fort Bourguignon klubok), és Medulin (Disco Joy, Disco Imperial) városrészekben is sok szórakozóhely van. A pulai Amfiteátrumban nyaranta gyakran világsztár zenekarok és énekesekis fellépnek.

POREC

Egy másik isztriai városnak, Porecnek is híres az éjszakai élete. A bulizni induló tömeg helyiekből, horvát, és külföldi turistákból tevődik össze. A legnagyobb, leghíresebb, és sokak által a legjobbnak tartott bulihely a Club International, ami a Zelena Lagunánál van, Porec belvárosától kb. 3 km-re. A hatalmas szórakozóhelynek szabadtéri, és beltéri része is van, a vendégeket gogo táncosok is szórakoztatják. Szintén ismert, és népszerű helynek számít a Plava Lagunánál található Plava, az Internationalhoz hasonlóan kedvelt, és színvonalas szórakozóhely. Népszerű, és pörgős tengerparti klubok a Club Colonia és a Mansion Club. Egy másik nagy diszkó a Margarita, kb. 5 km-re található Porec belvárosától, közel Vrsarhoz.

ZADAR

Zadar éjszakai élete a történelmi városközpontba összpontosul, habár Horvátország egyik legnagyobb diszkója, a Saturnus Zadartól 16 km-re északnyugatra, Ninben található. Visszatérve Zadarra, a számos báron kívül, akik táncolni akarnak, azok az Arsenal, aThe Garden és a Gotham klubokba látogathatnak el.

VODICE

Vodice Horvátország egyik legnépszerűbb nyaralási célpontja. A rengeteg utazót számos szórakozóhely is kiszolgálja. Az egyik legnépszerűbb és legismertebb közülük a szabadtéri Hacienda Club, ahol évről évre, napról napra a világ legjobb dj-i zenélnek. A Haciendán kívül persze egyéb szórakozóhelyek is épültek, mint az Opium, vagy a Vodicéhez közel található Porat Club.

ZÁGRÁB

Akik pedig nem a nyári hónapokban indulnak Horvátországba, azoknak a főváros, Zágráb ajánlható. Az 1 milliós metropolisz éjszakai élete senkinek sem okozhat csalódást. Az idelátogatók több tucat klubból, koncerthelyszínből, minden elképzelhető szórakozási lehetőségből választhatnak. A buli szezon Zágrábban szeptembertől júniusig tart.