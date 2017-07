Ismerje meg az észak-koreai állami popegyüttest!

Ahogy korábban megírtuk, hatalmas popkoncerttel ünnepelték meg, hogy Észak-Korea saját állítása szerint sikeresen kilőtte első interkontinentális ballisztikus rakétáját. Ezen lépett fel a Moranbong együttes, és mivel Kim Dzsong Un maga felügyeli az észak-koreai popzenét is, ő maga válogatta ki az együttes tagjait is még 2012-ben.

A Magyarországnál húsz százalékkal nagyobb területű, 25 millió lakosú kommunista diktatúra atomfegyverekkel szeretné sakkban tartani a világot. Július 4-én fel is lőttek egy rakétát, amely állításuk szerint Amerikát is képes elérni. Meg is ünnepelték saját magukat, egy hatalmas koncerttel, amelynek kiemelt fellépője a Moranbong volt.

Hogyan vált be popmenedzsernek Kim Dzsongun? Először is a körülbelül húsz tagú Moranbong csupa csinos, fiatal lányból áll.

Van egy rockzenekar, ez kiegészül egy vonósnégyessel és nem kevesebb, mint öt énekessel, akik tánckart is alkotnak egyben. A hangzásuk egy kicsit ABBA, egy kicsit Boney M, szóval olyan neotonos. Csak hát 2017-ben ez nem mondható korszerűnek.

Jól néznek ki, jól szólnak, tehetséges zenészek, csak a dalaik témája bizarr egy kicsit. A kedden kilőtt rakéta tiszteletére himnuszt írtak, további dalcímeik: Nem élhetünk az ő gondviselése nélkül, Lobogó vörös zászló, A legjobban a hazámat szeretem, Tanuljunk!

Vagyis pártpropaganda diszkóstílusban, de a koncertrepertoáron szerepel Frank Sinatrától a My Way vagy a Monti csárdás is.

Felléptek már külföldön is, igaz, ebből volt is botrány: másfél éve Pekingben a kínai hatóságok tiltották be a koncertjüket.