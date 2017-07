Kilenc év börtönre ítélték a volt brazil elnököt

Bűnösnek találta a bíróság Luiz Inacio Lula da Silva volt brazil elnököt, akit az autómosó-botrányban pénzmosással, és az egész politikai rendszeren átívelő korrupcióval vádoltak - írta a Deutsche Welle. A volt elnök fellebbezhet.

A bíróság szerint Lula 1,2 millió dolláros veszteséget okozott korrupt üzleteivel. A vád szerint az kenőpénzért az OAS építőipari vállalatnak segített állampapírokhoz jutni a Petrobras állami olajipari társaságban, az összeget pedig egy tengerparti villa felújítására költötte.

Lula, aki 2003 és 2010 között volt Brazília elnöke, végig tagadta az ellene felhozott vádakat. Mivel fellebbezett az ítélet ellen, a Munkáspárt 71 éves politikusa szabadon távozhatott a bíróságról.

Lula az egyik legnépszerűbb brazil elnök volt, az utóbbi időben azt tervezte, hogy visszatér a politikába és elindul a 2018-as elnökválasztáson. Ha a bíróság másodfokon is bűnösnek mondja ki, akkor nem indulhat.

A Deutsche Welle azt írja, a Lula-ügy megosztja a brazilokat, miközben Sergio Moro bíró folytatja korrupcióellenes hadjáratát mindazokkal szemben, akiknek köze lehetett a volt elnök ügyleteihez. Sajnálatos, hogy egy volt elnököt büntetőjogi felelősségre vonnak – mondta Moro bíró, aki azt is hozzátette: nem számít, hogy ki milyen magas pozícióban van, a törvény mindenki felett áll. Lula szerint viszont boszorkányüldözés zajlik ellene.

Az autómosó-botrány során kiterjedt korrupciós hálózatot fedeztek fel, amelyben a brazil elit több szeplője is érdekelt volt. Kiderült, több politikus is milliárdos kenőpénzt kapott építőipari vállalkozásoktól, köztük az OAS-tól. Az ügyben bűnösnek találták Michel Temer jelenlegi elnököt is.

Henrique Cardoso and Dilma Rousseff korábbi brazil elnököket szintén korrupció vádjával állították bíróság elé, mindkettőjüket a Petrobras állami olajipari társaság ügyében hallgatták ki. A nyomozás jelenleg is zajlik.