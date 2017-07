Drága lehet az elektronikus bébiszitter, ha nem vagyunk résen

A G DATA figyelmeztetése szerint mindennapos esetnek számít, hogy a felügyelet nélkül tabletező gyerekek kisebb-nagyobb összegeket költenek a szülők bankkártyájáról különböző virtuális termékekre, például a játékok kiegészítőinek megvásárlására.

A hosszú nyári napok alatt könnyű lekötni a gyerekek figyelmét egy táblagéppel vagy okostelefonnal, vagyis elektronikus bébiszitterrel.

Ellenőrzés és megfelelő biztonsági beállítások nélkül azonban a kicsik rövid idő alatt akár több százezer forintot is elkölthetnek virtuális játékokra.

A vírusvédelmi cég figyelmeztetése szerint mindennapos esetnek számít, hogy a felügyelet nélkül tabletező gyerekek kisebb-nagyobb összegeket költenek a szülők bankkártyájáról különböző virtuális termékekre, például a játékok kiegészítőinek megvásárlására. Kiugró esetek is történtek már.

Egy 10 év körüli gyerek 2015 karácsonyán például közel 1,6 millió forintot költött a Jurassic Park játékban különböző dinoszauruszokra.

Miután a szülők a sajtó nyilvánosságához fordultak, az Apple megtérítette a keletkezett kárukat, noha nem lett volna köteles.

Az üzleti modell közismert. Maga a játék fizetés nélkül letölthető, ezt nevezik freemium-nak. Ha azonban újabb karaktert szeretnénk vásárolni, vagy gyorsabban szeretnénk előrehaladni a játékmenetben, akkor a zsebünkbe kell nyúlni, és néha elég mélyen.

Egy 2016-os német felmérés szerint a 6-13 éves gyerekek negyede naponta egy-két órát is játszik okostelefonon, vagy tabletten, 29 százalékuk pedig hetente több alkalommal is. Ez elég nyomós érv arra, hogy a szülők közelebbről is megvizsgálják, milyen alkalmazással, és hogyan játszanak a csemetéik.

Amikor a Google Play vagy Apple App Store áruházakból vásárolunk, vagy csak letöltünk egy ingyenes játékot, akkor meg kell adnunk egy érvényes bankkártya adatait is.

Tanulva a korábbi esetekből, az Apple App Store-ja alapból úgy van beállítva, hogy a vásárlásokhoz és alkalmazásokon belüli vásárlásokhoz mindig kérjen jelszót. Ezen azonban – felelőtlenül – könnyíteni tudunk, ha készülékünk úgy van beállítva, hogy a jelszó megadása után az áruház 15 percig ne kérje azt újra. Azaz, ha az eszköz már nem kéri a jelszót, de már eltárolta a bankkártya adatait, a gyerek könnyen vásárolhat újabb játékokat, vagy játékkiegészítőket anélkül, hogy a következményekkel tisztában lenne.

Kérdés tehát, hogy hogyan lehet ez ellen védekezni?

A G DATA ajánlása szerint beszélgessünk el gyerekünkkel, és kövessük figyelemmel, hogy milyen játékokat kedvel, játszik rendszeresen. Nyugodtan üljünk le, és játsszunk vele együtt egy-egy menetet, így nemcsak megismerjük a játékot, de ez a beszélgetés elkezdésére is alapot biztosít.

Vizsgáljuk meg az internetes áruházak alapbeállításait, és tegyük kötelezővé, hogy minden egyes vásárlás csak jelszó megadása után történhessen meg, a jelszót pedig tartsuk meg magunknak.

Ha már nagyobb a gyerekünk, akinek saját készüléke van, beszéljük meg vele az internetes vásárlás kérdését. Ha lehet, a gyerek készülékének regisztrációjakor egy szinte üres bankkártya adatait adjuk meg. A rendszer nem ellenőrzi, hogy van-e pénz a kártya mögött. Ha a gyerek virtuális játékokra szeretné költeni a zsebpénzét, vásároljunk neki Google Play, vagy Apple App Store ajándékkártyát. Így biztosra mehetünk, hogy csak a rendelkezésére álló összeget költi el.

A szoftverfejlesztő cég arra is felhívja a figyelmet, hogy további segítséget jelent, ha a gyerekek által használt telefonokra és tabletekre egy biztonsági alkalmazást telepítünk. Ilyenre Android operációs rendszeren a vírusvédelem miatt is szükség van. Emellett ugyanakkkor beállítható, hogy a gyerek mennyi ideig használhatja a telefont, és az egyes alkalmazások – például a webáruház, vagy a játékok – megnyitását is jelszóhoz köthetjük.