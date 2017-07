Az Iszlám Állam terrorszervezethez tartozó öt német nőt vettek őrizetbe Moszulban. Összesen 20 nőt, köztük öt német állampolgárt fogtak el egy bevetés során az iszlamisták egykori fellegvárának számító észak-iraki városban. A Die Welt című német lap is megerősítette a hírt biztonsági forrásokra hivatkozva. Az újság úgy tudja: a németek között lehet egy 16 éves szászországi diáklány is. A nők az Iszlám Állam egyik alagútrendszerében rejtőztek Moszul óvárosában. Fegyverek és öngyilkos merénylethez használható robbanóövek voltak náluk. Úgy tudni, hogy az elfogottak között oroszok, csecsenek, kanadaiak, és törökök is voltak.