Újabb hadifogoly-temetőt tártak fel Oroszországban

Újabb hadifogoly-temetőt találtak az oroszországi Kirovban. A feltárás során már több magyar katona azonossági jegye is előkerült - közölte a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum.

Közleményük szerint az eddig ismeretlen hadifogoly-tömegsírt a Moszkvától mintegy 900 kilométerre északkeletre fekvő Kirov területén, az egykori lágertáborba vezető vasúti sínek mellett egy orosz hadszíntérkutató egyesület fedezte fel.

A becslések szerint a temetési helyen összesen 1000-1100 hadifogoly földi maradványai lehetnek. Mostanáig hét magyar, egy német és egy olasz ép azonossági jegy került elő. A magyar azonossági jegyek segítségével két magyar katonát már sikerült is azonosítani.A kutatásában a német, az olasz, az orosz és a magyar hadisírgondozó szervezetek közösen vesznek részt. A tömegsír feltárása a tervek szerint a közeljövőben folytatódik - írta a HM HIM.

Idén február 25-én mutatta be a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum azt a gulág-adatbázist, mely a szovjet hadifogságban, illetve internálótáborokban meghalt több mint 66 ezer szovjet fogságban elesett magyar nevét tartalmazza. Ők azok, akik deportálásuk során megérkeztek, és regisztrálták őket a Szovjetunió területén egykor működő több mint kétezer tábor valamelyikében. A sokszor hetekig tartó, marhavagonokban történő szállítás és az átmenőtáborokban uralkodó embertelen körülmények miatt azonban sokan már a Szovjetuniót vagy az ottani táborokat sem érték el. Feltehetően így volt ez a most megtalált hadifoglyokkal is.

Az eddig előkerült azonossági jegyek alapján úgy vélik, hogy a Kirov megyei tömegsírokban azokat a hadifoglyokat temették el, akik az 1943 januári áttörés során estek szovjet fogságba, majd útközben megfagytak, illetve éhezés, vagy sebesülés következtében haltak meg, de ahhoz, hogy ezt bizton kijelentsék, több adat feldolgozására van szükség.