A "harag napját" hirdette meg szerdára Mahmúd Abbász palesztin elnök Ciszjordániát kormányzó, mérsékeltnek tekintett Fatah mozgalma tiltakozásul a jeruzsálemi al-Aksza mecsethez vezető kapuknál felállított detektoros beléptetés és az emiatt kitört zavargások sebesültjei miatt - jelentette a The Times of Israel című, angol nyelvű izraeli honlap.

Mahmúd Abbász felhívásához csatlakozott a Fatahnál radikálisabb iszlamista irányzatot képviselő Hamász és az Iszlám Dzsihád mozgalom is, melyek Ciszjordániában és a Gázai övezetben is tüntetésekre szólították szerdára híveiket.

A Fatah vezetői "terrorista eljárásnak", valamint Izrael kelet-jeruzsálemiek elleni heves és szervezett támadásának nevezték az új beléptetőkapukat és biztonsági intézkedéseket.

A Mecsetek teréhez fémdetektoros kapukat telepítettek

A Fatah arra is buzdította a palesztinokat, hogy menjenek tömegesen tiltakozni az izraeli útellenőrző pontokhoz, és a pénteki ünnepi imát is köztereken tartsák meg az al-Aksza mecset helyett.

Mohamed Ahmed Huszein jeruzsálemi főmufti is élesen bírálta a detektoros kapukat, és a belépés megtagadására szólította fel a muzulmán hívőket, mert az új eszközök szerinte megváltoztatják az eddigi helyzetet, a status quót.

A status quo értelmében az al-Aksza mecsetnél csakis a muszlimoké a vallási felügyelet, és a nem muzulmánoknak tilos vallásuk gyakorlása, kizárólag turistaként látogathatják meg ezt a muzulmán szent helyet.

A két napja tartó tiltakozó hullámot a Jeruzsálem óvárosában bevezetett új biztonsági intézkedések okozták, ugyanis Izrael a pénteki merényletet követően újra megnyitott Mecsetek teréhez fémdetektoros kapukat, és a mecsetek környékére térfigyelő kamerákat telepített.

A zavargásokban eddig tizenöten sérültek meg

A változtatások miatt kitört hétfő éjjeli zavargásokban a Nemzetközi Vörös Félhold Társaság (IFRC) jelentése szerint a tömegoszlató fegyverek bevetése nyomán tizenöt demonstrálót, köztük a Palesztin Nemzeti Kezdeményezés párt elnökét, Musztafa Bargutit gumilövedékek sebesítették meg.A feszültség növekedésére utal, hogy kedden a Jordán folyó nyugati partján fekvő palesztin területen, egy Hebron melletti kereszteződésben egy palesztin autójával izraeli katonák közé hajtott, s két katonát könnyebben megsebesített. A Jediót Ahronót című újság honlapja, a ynet szerint a merénylőt a biztonságiak a helyszínen lelőtték.

A status quo fentartása fontos az egész iszlám világban

A Mecsetek tere, izraeli nevén a Templomhegy ad otthont az iszlám harmadik legszentebb helyének, az al-Aksza mecsetnek, de a zsidó vallás számára is kiemelkedően fontos, mert az ókorban ezen a téren állt a legszentebb hely, a jeruzsálemi Szentély.

A kényes egyensúly fenntartását a status quo, a korábbi állapot megőrzésével igyekeznek biztosítani. Minden változtatás súlyos politikai feszültséget okozhat nem csak a palesztinok körében, hanem az egész iszlám világban.