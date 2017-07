Közvetlen együttműködés tapasztalható a Földközi-tenger líbiai partjainál embercsempész bandák és civil szervezetek között, amelyek ezért büntetést érdemelnek - mondta egy keddi német lapinterjúban az osztrák belügyminiszter.

Wolfgang Sobotka a Bild című lapnak azt mondta, hogy a migrációs válság leküzdéséhez le kell zárni a Földközi-tengeri migrációs útvonalat, vagyis fel kell számolni az Észak-Afrikából kiinduló embercsempészetet.

Ennek a tevékenységnek már a líbiai parti vizeken véget kell vetni, meg kell akadályozni, hogy az embercsempészek hajói elhagyják a területet. Ehhez fel kell szerelni a líbiai parti őrséget gyorshajókkal, radar berendezésekkel, éjjellátó készülékekkel és lehallgatásbiztos digitális rádió-távközlési rendszerrel.

Meg kell akadályozni, hogy a migránsokat átvegyék az embercsempészektől

Azonban ennél is fontosabb, hogy az önjelölt európai tengeri mentők ne segítsenek az embercsempészetben, ne működjenek együtt a bandákkal" - tette hozzá az osztrák belügyminiszter.

Természetesen nem szabad hagyni, hogy bárki is a tengerbe vesszen, de "ennek ellenére meg kell akadályozni, hogy az úgynevezett segítők továbbra is behatoljanak a líbiai parti vizekre, és ott átvegyék a migránsokat közvetlenül az embercsempészektől" - mondta az Osztrák Néppárt politikusa.

A jó szándék nem mentesít

Azzal kapcsolatban, hogy a civil tengeri mentő szervezetek tevékenységére vonatkozó tervezett olasz szabálykönyv előírásai szerint nem hajózhat be olasz kikötőkbe, aki kapcsolatba lép embercsempészekkel, behatol a líbiai felségvizekre vagy kikapcsolja hajója transzponderét, Wolfgang Sobotka azt mondta, hogy ezeknek a szabályoknak teljesen természetesnek, magától értetődőnek kellene lenniük.

Minden egyéb törvénysértésnek, büntetendő csempészetnek számít, akkor is, ha jó szándékkal teszik - húzta alá az osztrák belügyminiszter. Tudomásul kell venni, hogy a tengeri mentésnek ez a formája csak az embercsempészeket támogatja, akik "árucikként kezelik az embereket" - mondta.

Kifejtette, hogy a líbiai hatóságoknak az ország déli határának ellenőrzésében is segíteni kell, a menedékjogi kérelmek elbírálását pedig gyorsan, és már az EU külső határán le kell folytatni. A védelemre nem szoruló kérelmezőket vissza kell juttatni, méghozzá nem feltétlenül a hazájukba, hanem abban az országba, amelynek partjairól elindultak az EU felé, és

az EU-nak meg kell vonnia a támogatást a menekültek visszafogadásától elzárkózó országoktól.

Valamennyi intézkedésnek a Földközi-tengeri útvonal lezárására kell irányulnia, és gondoskodni kell arról, hogy a hír "a lehető leggyorsabban elterjedjék Észak-Afrikában", mert "csak így apad el a menekültek áradata" - mondta Wolfgang Sobotka.

Ha kell, egy nap alatt lezárják a Brenner-hágót

Megerősítette az osztrák kormány korábbi elhatározását, hogy egy napon belül lezárják a Brenner-hágót, ha növekedik az illegális migráció Olaszország felől. Kiemelte, hogy a helyzet egyelőre stabil, de látszik, hogy nem alakulnak jól a folyamatok. Ezt jelzi, hogy az Ausztriába érkező menedékkérők egyharmadát nem regisztrálták korábban más uniós tagállamban, ami azt jelenti, hogy embercsempész bandáknak sikerült őket egészen Ausztriáig eljuttatni.