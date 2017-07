Olaszország vészhelyzeti vízumok kiadását fontolgatja

Olaszország úgynevezett vészhelyzeti vízumok kiadását fontolgatja a migránsoknak, ezek birtokában az illegális migránsok szabadon utazhatnának tovább az Európai Unió más tagállamaiba - jelentette az AP amerikai hírügynökség kedden az olasz sajtóra hivatkozva.

Az olasz vezetés az intézkedéssel - ami egyesek meglátása szerint felérne az "atomfegyver bevetésével" a témában - az országra nehezedő migrációs nyomáson enyhítene. Annak ellenére, hogy az ideiglenes vízumokra vonatkozó elképzelés nem került az uniós tagországok külügyminiszterei elé hétfői brüsszeli találkozójukon, a sajtó szerint az ottani "folyosói megbeszéléseken" fontos szerepet játszott.

Angelino Alfano olasz külügyminiszter cáfolta azokat a sajtójelentéseket, hogy Róma 200 ezer ilyen vízumot tervezne kiosztani. Más olasz tisztségviselők azonban elismerték: az elképzelést fontolgatják, ha másért nem is, azért, hogy nyomást gyakoroljanak az uniós tagállamokra a tárgyalóasztalnál.

Ez nem fenyegetés. Ez a meggyőzés egy eszköze - hangoztatta Luigi Manconi demokrata párti szenátor a Sky TG24 televíziós csatornának adott interjújában. Megerősítette: Marco Minniti belügyminiszter is vizsgálja az elképzelést.Paolo Gentiloni miniszterelnökre egyre nagyobb belpolitikai tehertételt jelent az illegális bevándorlás, hiszen csak az idei év első felében több mint 85 ezer menekült és migráns érkezett az Olaszországba, ami 20 százalékos növekedés a tavalyi évhez képest. Az Olaszországban benyújtott menedékkérelmek száma is 25 százalékkal gyarapodott.

Ezekkel a vízumokkal a migránsok szabadon mozoghatnának

Mindeközben Olaszország úgy érzi, európai uniós partnerei nem reagálnak segélykérésére, hogy enyhítsenek a menekültáradattal járó kihívásokon. Olaszország szomszédjai ugyanakkor attól tartanak, hogy a szóban forgó vízumok birtokában a migránsok szabadon folytathatják útjukat Európa más államai felé.

Ha kell az osztrák kormány lezárja a Brenner-hágót

Wolfgang Sobotka osztrák belügyminiszter a Bild című német lapnak megerősítette az osztrák kormány korábbi elhatározását, hogy egy napon belül lezárják a két ország közti Brenner-hágót, ha növekedik az illegális migráció Olaszország felől.

Sebastian Kurz osztrák külügyminiszter Brüsszelben kiemelte: a migránsok tagállamok közötti áthelyezése nem megoldás. "Nem lehet az, hogy Görögország és Olaszország az emberek északra engedésével tehermentesüljön. Mert ha ez lenne, akkor még többen jönnének és vesznének a tengerbe, az embercsempészek pedig még többet keresnének. Ettől semmi sem oldódna meg" - jelentette ki Kurz.