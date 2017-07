Egyelőre még nem alakul meg a koszovói parlament

A koszovói parlament alakuló ülését elhalasztották a jövő hét végére. A halasztás azért történt mert még nincs olyan illetékes, aki összehívhatná a törvényhozást, Hashim Thaci államfő pedig még senki sem kért fel kormányalakításra.

Állítólag az is közrejátszott az ülés elhalasztásában, hogy számos képviselő most tölti a szabadságát, így nem is tudna részt venni az ülésen. De vannak olyan vélemények is, miszerint a Ramush Haradinaj egykori miniszterelnök és lázadóparancsnok vezette koalíció nem tudná biztosítani a számára megfelelő 61 százalékos többséget - értesült a koszovói sajtó.

Amennyiben nem alakul meg a parlament augusztus 7-ig, előrehozott választásokat kell kiírni. Így várhatóan július 27-én megtartják az ülést.

Hivatalosan önállóan egyik párt sem tud kormányt alakítani és az eddigi információk szerint, a felek vonakodnak szövetségre lépni egymással. Anélkül pedig nincs meg a kormányalakításhoz szükséges 61 fős parlamenti többség.