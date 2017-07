Letartóztatták, mert miniszoknyát vett fel

A szaúdi hatóságok azért tartóztattak le egy nőt, mert egy, az interneten terjedő videójában miniszoknyát és topot vett fel, valamint fedetlen fejjel és karral sétált végig egy erőd romjai előtt.

A videó, amelyben a szaúdi nő miniszoknyában, fedetlen fejjel és fedetlen karral sétál végig egy erőd romjai előtt, hatalmas botrányt keltett a keményvonalas muszlimok között.

Az egyik legkeményebb ágazata az iszlámnak a vahhábita, amely szerint a nőknek el kell takarniuk magukat, de például autót sem vezethetnek. Ezek fényében a „magamutogató, szemérmetlen nő"-ről készült híradásokban csak homályos képeket lehet látnia a helyi közönségnek.

A hatóságok nem is hagyták szó nélkül az esetet, ugyanis a fővárosban, Rijádban azonnal kézre kerítették a nőt. Az el-Ihbarija hírcsatorna arról számolt be, hogy az ügyét már továbbították is az ügyészségnek.

Lazulnak a női korlátok

Az ország lakosságának egyébként több mint a fele 25 évnél fiatalabb, akik - mivel máshol nem tudják - a közösségi médiában élik ki az ország konzervatív szabályai miatti frusztrációjukat. Persze azt is a hivatalos állam cenzúra megkerülésével teszik - írta az AP.

Mohamed bin Szalmán asz-Szaúd nemrég kinevezett trónörökös viszont olyan intézkedéseket hozott, amelyekkel kicsit lazítja a nők elnyomását. Mostantól az állami iskolákba járó lányok is sportolhatnak az iskolákban és tornaórájuk is lesz. A vallási rendőrség jogkörei is csökkentek, ugyanis ők már nem vehetnek őrizetbe senkit.

A nemek szigorú szegregációja és a nőket érintő további korlátozások viszont továbbra is érvényben vannak. Például a nők nem igényelhetnek útlevelet a család egy férfi tagjának engedélye nélkül.