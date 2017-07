86 éves korában meghalt Max Gallo, az egyik legsikeresebb francia történész-író, akadémikus. Történelmi regényeket, életrajzokat írt, kivételesen magas színvonalon. Napóleon-kötete az egyik legnagyobb francia könyvsiker volt a kilencvenes évek második felében. De Victori Hugo-, Robespierre- vagy Jaures-életrajza is kivételes siker volt.

Egész életében érdekelte a politika. Az ötvenes években kommunista volt, majd Sztálin halála után, szembesülve a kommunizmus bűneivel, kiábrándult a szélsőbaloldali eszmékből. Később szocialista lett, Mitterrand elnök egyik tanácsadója a nyolcvanas években, sőt Pierre Mauroy kormányának egy ideig a szóvivője is volt. Majd eltávolodott a szocialistáktól is, és a centrista Chevenement mozgalmának alapítójaként részt vett az egykori miniszter 2002-es kampányában is. 2007-ben bejelentette, hogy a jobbközép Nicolas Sarkozy-t támogatja az elnökválasztáson. Sarkozy győzelme után több, nagy hatású beszédet is írt az elnöknek, például az első világháború franciák által megölt francia katonaáldozatairól.

Max Gallo később bírálta Taubira szocialista igazságügy-miniszternőt, mert bocsánatot kért a francia állam nevében a gyarmatosításért és a rabszolgaságért. Ez volt az egyik utolsó politikai gesztusa. 2015-ben egy felkavaró rádióinterjút adott, amiben elmondta, hogy súlyos beteg, Parkinson-kórja van.

Max Gallo könyvein Franciaországban több generáció nőtt fel, és szinte minden nyelvre lefordították. A gyilkosok éjszakája vagy Caesar-trilógiája (más Gallo-könyvek mellett) magyarul is megjelent.