Folytatódhat a montenegrói puccskísérlet vádlotjainak pere - döntött a podgoricai állami főügyész, miután az eljárást a reggeli kezdés után tíz perccel már el is halasztották a vádlottak védőügyvédjének kérésére, aki az eljáró ügyész kizárását követelte. Ivica Stankovic főügyész kijelentette: a védelem kérése megalapozatlan, és semmi okát nem látja annak, hogy Milivoje Katnic különleges ügyészt kizárják az eljárásból. A per csütörtökön a védelem meghallgatásával folytatódik. A védelem azért kérte az ügyész kizárását, mert az nyilvánosságra hozta az egyik ügyvéd és a védencek, valamint a kollégáik beszélgetéseinek átiratát, ami befolyásolhatja az ügy menetét, valamint azzal vádolta meg az ügyészt, hogy elfogult a vádlottakkal szemben. Az ügyben tizennégy vádlott van, két orosz állampolgár - ellenük távollétükben folyik az eljárás -, két montenegrói ellenzéki képviselő, a szerbiai csendőrség egykori vezetője, valamint további kilenc szerb férfi állami intézményekre akart támadni az októberi parlamenti választás napján, merényletet akart elkövetni Milo Djukanovic akkori miniszterelnök ellen, hogy oroszbarát pártokat juttasson hatalomra, és így megakadályozza az Adria-parti állam NATO-csatlakozását. A férfiakat terrorista cselekmények támadás előkészítésével is vádolják, és megfosztották mentelmi joguktól. Korábban mindannyian ártatlannak vallották magukat, az ellenzéki parlamenti képviselők szerint megrendezett politikai lejáratásról van szó, és Oroszország is tagadta, hogy bármilyen köze lenne az ügyhöz.