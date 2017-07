Balog Zoltán Tusványoson: A hit és a fiatalok a jövő mozgatórugói

A vallás nem lelki homokozó, hanem Európa szellemi jövőjének záloga, ezért fontos, hogy a mindennapi problémákban is a Biblia adjon mércét. De az európai identitás mellett fontos a nemzetben való gondolkodás is, amelynek át kell ívelnie az országhatáron, hogy az azon túl élő magyar fiatalok továbbra is magyarnak érezzék és vallják magukat. Balog Zoltán minderről a tusványosi szabadegyetemen beszélt.