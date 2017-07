Halálos áldozatokat követelt a tegnapi venezuelai tüntetés

Több millióan csatlakoztak a tegnapi, Nicolas Maduro elleni tüntetésekhez, többen meghaltak.

Az ellenzékiek előrehozott választásokat és Maduro lemondását követelték. Szerintük Maduro lépésenként diktatúrát épít fel az országban, amelyben így is hatalmas gazdasági válság és éhezés uralkodik.

A tüntetés nem zajlott bonyodalmak nélkül. A tömeg nem csak felvonult, hanem el is barikádozta az utakat. A tüntetők Molotov-koktélokat készítettek és dobálták a hatóságok irányába. Azok pedig könnygázt vetettek be, sőttüzet is nyitottak a tüntetőkre.

A fővárosi, caracasi összecsapásban egy ember, egy másik városban, Valenicában két ember halt meg. 360 embert őrizetbe vettek a hatóságok.

Április óta legalább 100 ember halt meg a demonstrációk alatt.

A tünetést követően az olyan nagyhatalmak, mint Franciaország, Kolumbia, Egyesült Államok, az Európai Unió, sürgetni kezdték a venezulai kormányt, hogy minél korábban tartsák meg az előre hozott választásokat. A nagyhatalmak leginkább a július 30-i dátumot szorgalmazták. De Maduro ismét határozottan ellenkezett.