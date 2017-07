Megbírságoltak egy ötéves kislányt a limonádéstandja miatt

Egy ötéves angol kislányt bírságoltak meg, amiért 50 pennyért árult limonádét a fesztiválozóknak.

A kislány Londonban állított fel egy limonádéstandot, félóra után azonban be is kellett zárnia. A stand mellett több fesztiválozó is elment, akik a hétvégi Lovebox Festival-ra igyekeztek.

Andre Spicer, a kislány édesapja azt mondta, a kislánya egyszer csak sírva rohant oda hozzá, és azt mondta:

Rosszat csináltam.

Ugyanis a kislányhoz közterület-felügyelők mentek oda, és elkezdték sorolni neki, milyen szabályokat sértett meg. Például nem volt engedélye, és még nem töltötte be az engedély megszerzéséhez szükséges 17 évet.

Ezután 150 fontos (51 ezer forint) bírságot szabtak ki.

A férfi teljesen megdöbbent, azt mondta, a lányának nagyon tetszett az ötlet, hogy a házuk közelében felállítson egy limonádéstandot - írja a BBC.

Azt hittem, csak azt mondják majd, hogy pakoljunk össze és menjünk haza

– mondta.

Az önkormányzat azóta már visszavonta a büntetést és bocsánatot kért.

Nagyon sajnáljuk, ami történt. Az alkalmazottainktól elvárjuk, hogy józanul gondolkodjanak, és hatáskörükben ésszerűen járjanak el. Ezúttal nyilvánvalóan nem ez történt

– mondta az önkormányzat szóvivője.