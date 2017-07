Rekordmennyiségű fegyvert exportált Csehország

Tavaly 18,24 milliárd korona, azaz 2019, 76 milliárd forint értékben exportált fegyvereket és hadianyagot külföldre Csehország.

A tavalyi fegyverkivitelről szóló jelentés szerint, 2016-ban összesen 1180 esetben engedélyezték fegyver- és hadianyagexportot.

Csehországból a legtöbb fegyvert Irak és az Egyesült Arab Emirátusok vásárolták, majd utána Szlovákia és Egyiptom vásárolta a legtöbbet.

Tavaly az Európai Unión kívüli országokba 3,4 milliárd korona értékben szállítottak lőfegyvereket és lőszert. A legnagyobb vásárlók az Egyesült Államok, Kanada és Thaiföld voltak.