Német városok, ahol zsidóknak sétálni is veszélyes

Hosszú interjút adott a Bild am Sonntag című német lapnak a Németországi Zsidók Központi Tanácsának elnöke. Josef Schuster arról beszélt, hogy Németországban növekszik a zsidó- és Izrael-ellenesség. Azt mondta, hogy bár az antiszemitizmus mindig is jelen volt a német közéletben, a bevándorló muszlim tömegek között azonban különösen elterjedt a gyűlöletkeltés. Felhívta a figyelmet, hogy a muszlim diákok szitokszóként használják a zsidó szót és hogy néhány német nagyvárosban nem ajánlatos kipában sétálni. Ehhez kapcsolódóan a Mandineren jelent meg egy elemzés arról, hogy a német popkultúrában keményen megjelenő iszlám vonalas szárny nem éppen az integráció sikerességéről tanúskodik.

A zsidók természetesen együtt éreznek azokkal, akik kénytelenek elhagyni az országukat, de azt is ki kell jelentenünk, hogy komoly aggodalmat jelent számunkra a tömegekben érkező bevándorlók megjelenése, akik Izrael- és zsidóellenes nézetekkel nőttek fel - nyilatkozta a Bild am Sonntag című német napilapnak Josef Schuster, a Németországi Zsidók Központi Tanácsának elnöke. Az interjúban a 888.hu szemléje alapján a zsidó vezető úgy fogalmazott, hogy aki világ életében ideológiai befolyás alatt állt, az nem fogja ezeket egyszerre csak úgy levetkőzni a határokon átlépve. Schuster közölte, hogy ez ellen a jelenség ellen küzdeniük kell, mert az antiszemitizmus elutasítása és Izrael állam elismerése mindenki számára közös minimumnak kell lennie Németországban.

Ehhez várják az iszlám közösségek segítségét is, amelyeknek óriási a felelősségük, mert semmit sem tesznek az antiszemitizmus ellen.

A zsidó vezető arról is beszélt, hogy különösen a muszlim diákok körében figyelhető meg, hogy a zsidó származást szitokszóként használják, és arra is felhívta a figyelmet, hogy néhány német nagyvárosban veszélyes zsidóként mutatkozni. "Ezekben a kerületekben szóbeli és fizikai fenyegetésnek vagyunk kitéve, ha kipát hordunk, vagy Dávid csillagos nyakláncot viselünk" - jegyezte meg.

Migráns ellenkultúra

A Mandineren jelent meg egy elemzés az integráció témájában, a cikk a német popkultúra felől közelíti meg a kérdést. A szerző Németh László író alapvetéséből indul ki, amely szerint az irodalom és a művészet mindig a politika előfutára.

A dolgok rendje, hogy Bánk bán és Lúdas Matyi előtte járjanak Széchenyinek és Kossuthnak.

A Mandiner bevándorló gyökerű német rapsztárok munkásságát mutatja be, köztük a tunéziai Bushidoét, a török származású Eko Fresh-ét és a kurd származású KC Rebell-ét. Ők és még sokan mások

a kortárs német bevándorló ifjúsági szubkultúra iszlámnémet sztárjai, akiknek szövegei tömve vannak rasszista, homofób és nőgyalázó kiszólásokkal.

Bushido "Stress ohne Grund" (Balhé ok nélkül) című számában például arról énekel, hogy az arab−német klán vezetőjeként szőke németeket akar megverni, úgy mint az ismert műsorvezetőt, Oli Pochert. A rapper titkos üzleti ügyeit feltáró Stern-újságírót ugyanitt "buzinak" nevezi és megfenyegeti, hogy megkínozza. A szidalmakból jutott a liberális FDP-politikusának, Serkan Törennek is, akinek Bushido a halálát kívánja, mert be akarja tiltatni a burka viselését.

„Arab−német klán, üldözünk titeket, ti, bulikirályok,

elbújhatsz, de megtalállak, mint a Google térkép,

Elverem szőke áldozataimat, mint Oli Pochert,

Főcím vagyok, és b**** meg a pártodat, yeah

Azt akarom, hogy Serkan Tören fűbe harapjon, yeah, yeah

Milyen teljes felhatalmazás, te buzi, meg foglak kínozni."

Bushidoról tudni kell, hogy összesen több százmillió Youtube-letöltéssel rendelkezik, a társadalmi integrációért folytatott munkájáért pedig 2011-ben pedig megkapta Németország legfontosabb médiaipari díját, a Bambi integrációs díjat. A zenész 2012-ben Christian von Stetten CDU-politikus gyakornokaként a parlamenti munkába is bekapcsolódhatott, majd bejelentette, hogy pártalakítási tervei vannak.

A Mandiner összegzésül azt a következtetést vonja le, hogy

egy olyan iszlámnémet identitás megszületése zajlik éppen,

amely az iszlám alapjain nyugszik és megveti a többségi társadalmat.