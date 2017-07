Legalább három embert ölt meg Szlovákia egyik legbrutálisabb gyilkosa

Szlovákiában legkevesebb három ember kegyetlen meggyilkolásával gyanúsítják azt a vágsellyei származású Miroslav L.-t, aki valószínűleg az egyik legbrutálisabb bűnözőként kerül majd be a szlovák kriminalisztika történetébe - közölte a SME című napilap Peter Hraskóra, a Nemzeti Bűnügyi Hivatal igazgatójára hivatkozva. A "szlovák mészárosra" életfogytiglani börtön vár.

A Szlovák Nemzeti Bűnügyi Hivatal igazgatója szerint a 39 éves férfi olyan kíméletlenséggel követte el a gyilkosságokat, hogy azok részleteit nem is lehet teljes egészében a nyilvánosság elé tárni.

Nyilvánvalóan életfogytiglani börtönbüntetés vár rá!" - nyilatkozta a SME című napilapnak Peter Hrasko.

Első áldozata saját élettársa volt, akivel Csehországban élt, mielőtt visszaköltözött Szlovákiába. A nő azt gyanította, hogy a férfi megcsalja, ezért el akarta hagyni, de Miroslav L. megfojtotta és a holttestét elégette.

A gyanúsított 2010-ben megölt egy férfit is, akinek feleségével a közösségi médiában ismerkedett meg. Az asszony arra panaszkodott, hogy a férje bántalmazza őt, mire Miroslav L. megígérte neki, hogy megszabadítja tőle. A férfit állítólag megfojtotta, majd feldarabolta.

A gyanúsított nemrég meggyilkolt egy nőt is, akivel ugyancsak az interneten, egy csevegőfórumon ismerkedett össze.

A SME értesülése szerint az elkövető minden áldozatát feldarabolta és elégette, ezért azonosításuk nehézségekbe ütközik.

Egyébként a gyanúsított maga mutatta meg a rendőröknek, hol szórta szét a hamvakat.

A nyomozók szerint a brutális sorozatgyilkosnak háromnál több áldozata is lehet, köztük az egyik meggyilkolt nő másfél éves kislánya, aki nyomtalanul eltűnt.A sorozatgyilkos véletlenül bukott le, ugyanis az eltűntek keresése kapcsán egy privigyei nyomozó arra figyelt fel, hogy többen onnan tűntek el, ahol a férfinak is bejelentett átmeneti lakhelye volt. Vizsgálják, hogy a többi eltűnt személy is kapcsolatban állhatott-e a gyilkossal.