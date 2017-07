Feladták a jogi küzdelmet a gyógyíthatatlan brit kisfiú szülei

Feladták a hónapok óta tartó jogi harcot a súlyos beteg brit kisfiú, Charlie Gard szülei - közölte hétfőn ügyvédjük, Grant Armstrong. Charlie ritka mitokondriális betegséggel született, lassan egy éve már csak a gépek tartják életben. Azt még nem tudni, hogy mikor kapcsolják le a lélegeztetőgépről.

Grant Armstrong, a család ügyvédje azt mondta, beigazolódtak a szülők legnagyobb félelmei a fiú egészségügyi állapotát illetően.

"Most már túl késő Charlie kezeléséhez, a további harc csak további fájdalmakat okozna a kisfiúnak - nyilatkozta Armstrong.

Charlie ritka mitokondriális betegséggel (MDDS) született, amely az izmok és más szervek elsorvadásával jár, és 11 hónapja csak gépek tartják őt életben a londoni Great Ormond Utcai Kórházban.

A kisfiú nem tud mozogni, nem hall és epilepsziás görcsök kínozzák.

Mivel a legfrissebb orvosi vizsgálatok szerint a kisfiú súlyos agykárosodást szenvedett, és menthetetlen, a szülei most belementek, hogy lekapcsolják a gyermeküket a lélegeztetőgépről.

Orvosai júniusban bírósági jóváhagyást kértek ahhoz, hogy levegyék a lélegeztetőgépről a gyógyíthatatlan gyermeket, hogy Charlie "méltósággal halhasson meg". Szülei azonban az Egyesült Államokba akarták őt vinni egy kísérleti terápiára, melyet egyelőre még sohasem próbáltak ki MDDS-ben szenvedő páciensen. A szülők már 1,5 millió eurónyi adományt gyűjtöttek össze az utazás és a kezelés finanszírozására.

A londoni felsőbíróság helyt adott a kórház kérésének, mondván a gyermek gépekkel való életben tartása csak meghosszabbítja szenvedéseit anélkül, hogy gyógyulást hozna számára. A brit bírói döntést megerősítette az Emberi Jogok Európai Bírósága is.

Charlie-t már június végén lekapcsolták volna gépekről, a szülők azonban haladékot kértek, hogy búcsút vehessenek gyereküktől.

Július elején a Great Ormond Utcai Kórház bejelentette, hogy felülvizsgálják az esetet, miután a Vatikán kórháza saját kutatásaira hivatkozva kezelést ajánlott fel Charlie-nak, illetve több kutató állította, hogy új információkkal rendelkeznek a kísérleti terápia esélyeire vonatkozóan.



A júliusi bírósági meghallgatáson a londoni kórház ügyvédje azt állította, hogy az eléjük tárt orvosi bizonyítékok nem "frissek".

Az esetet a nemzetközi sajtó is felkapta, Ferenc pápa és Donald Trump amerikai elnök is támogatásáról biztosította a szülőket. Olasz és amerikai kórházak ajánlották fel, hogy tovább kezelik Charlie-t.

A Great Ormond Utcai Kórház orvosait és ápolóit az intézmény szerint a szülők támogatói sokszor zaklatták és halálos fenyegetéseket is kaptak.

Azt egyelőre hivatalosan nem közölték, hogy pontosan mikor kapcsolják le a gépekről a kis Charliet.