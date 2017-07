Drámai népszerűségvesztés után sztároknak hízeleg az elnök

Sztárokat fogad a héten Emmanuel Macron francia elnök. A Le Figaro megjegyzi, hogy olyan sztárokkal találkozik, akik kapcsolatban állnak civil szervezetekkel (NGO). Ma Bono jön az elnökhöz, a hét közepén pedig Rihanna.

Nehéz elvonatkoztatni attól, hogy Macron éppen akkor szervezi a sztártalálkozókat, a bulvárújságok figyelmét is felkeltő eseményeket, amikor kiderült páratlan népszerűségvesztése. A héten készített, és vasárnap, a JDD által közzétett felmérés szerint egyetlen hónap alatt 10 százalékot esett Macron népszerűsége.

1995 óta nem fordult elő, hogy egy elnök 30 nap alatt így visszaesett volna. A rengeteg korrupciós ügy, a semmit nem javuló szociális helyzet, a népszerű főparancsnok elüldözése mind-mind a zuhanást eredményezte. A kutatást az ifop végezte.

Bono és Rihanna is aktívan politizáló sztár, az oktatáshoz kötődő civil szervezetekkel állnak kapcsolatban. Mindketten jótékonykodnak is, bár az ír hazafi, Bono filantrópiájára valamelyest árnyékot vetett, amikor 2006-ban kiderült róla, hogy az adóoptimalizáláshoz is feltűnően jól ért. Írországban megszűnt ugyanis az addigi kedvező adózási lehetőség és gyorsan átmenekült Hollandiába, mert ott kevesebb adót kell fizetni. Emiatt évekig magyarázkodott, a Le Parisiennek például azt mondta, hogy (lelkileg) megsérült a támadások miatt. Mindenesetre, azért maradt Hollandiában.