Az agydaganattal küzdő John McCain visszatér Washingtonba

Az agydaganattal küzdő John McCain arizonai republikánus szenátor kedden visszatér Washingtonba, hogy részt vegyen az egészségbiztosítási törvényről tartott szenátusi szavazáson, a hírt a szenátor irodája jelentette be hétfőn este.

A szenátusban kedden immár harmadik alkalommal voksolnak az Obamacare néven ismert jelenlegi egészségbiztosítási törvény visszavonásáról, majd az új törvény elfogadásáról. A szavazás végkimenetele kétséges, mert egyelőre nincs meg a kormányzó republikánusok sikeréhez elegendő voks.

Agresszív agydaganata van

John McCain orvosai a múlt héten álapítottak meg, hogy a politikusnak agresszív agydaganata van. A veterán politikust előző pénteken műtötték meg, vérrögöt távolítva el a koponyájából. Bár állapotát akkor kielégítőnek mondták, az amerikai tévékben megszólaltatott orvosszakértők már a hétvégén jelezték: komolyabb baj húzódhat meg a háttérben.

Többen is bizonytalanok

Bár a republikánusoknak 52 bársonyszékkel a szenátusban is többségük van, Mitch McConell frakcióvezető hétfőn este arról számolt be, hogy "még dolgozik" a vonakodó vagy ellenkező szenátorok meggyőzésén. McConnell még hétfőn este is tanácskozott Mike Pence alelnökkel, hogy megbeszéljék a stratégiát. Sajtóinformációk szerint mintegy féltucat szenátor voksa egyelőre nem biztos. Mitch McConnell arra emlékeztette szenátortársait, hogy nem marad következmények nélkül, ha a szenátus ismét cselekvésképtelennek bizonyul.

Trump figyelmeztetett

Erre emlékeztette a republikánus szenátorokat hétfőn Donald Trump is. Az elnök délután egy Fehér Házban tartott rendezvényen elmondott beszédében arra is figyelmeztette a politikusokat, hogy tartsák be a választóiknak tett ígéreteiket, annál is inkább, mert hét éven keresztül azt ígérték nekik, hogy visszavonják az Obamacare-t és új egészségbiztosítási törvényt fogadnak el. A beszédben Trump ismét "rémesnek" nevezte az Obamacare-t.

Hétfőn, a kora esti órákban az elnök a nyugat-virginiai Beaver városában rendezett országos cserkésztalálkozón tért vissza a témára. A rendezvényen jelen volt - más miniszterek mellett - Tom Price egészségügyi miniszter is. Amikor Price fellépett a pódiumra, Trump vicces hangnemben így fogalmazott: reméli, keddre a miniszter megszerzi a szükséges szavazatokat, mert ha nem, akár még azt is mondhatja neki, hogy ki van rúgva. A mintegy negyvenezres tömeg nevetéssel fogadta az elnök szavait.