A Botka Lászlóval készült interjú csak holnap fog megjelenni a 168 Órában, de már előző nap részleteket közöltek belőle a honlapjukon. Mivel Botka azt mondta Molnár Zsoltról, hogy áruló, a kemény szavakkal megtámadott politikus nem várt holnapig, már szerda délután visszavágott a hvg.hu-n és az Indexen. Botka módszereiről Molnár Zsolt úgy beszélt, hogy azok a pártállami időket idézi, azaz, a kommunista diktatúra éveit. Molnár Zsolt egyébként Gyurcsányt is be akarja venni a baloldal szövetségébe.

Botka László jelenleg Szeged polgármestere és az MSZP miniszterelnök-jelöltje, sokáig kérette magát, mielőtt vállalta a jelöltséget és feltételeket szabott saját pártjának. Molnár Zsolt országgyűlési képviselő, az MSZP országos elnökségének tagja, a parlament nemzetbiztonsági bizottságának elnöke. 2002-ben került kapcsolatba a szocialista Horváth Csabával, kezdetben jogi tanácsadója volt, majd belépett a pártba, és gyors karriert futott be.

Botka László a vele készült interjúban először nevet nem említve támad, és párton belüli ellenzőit gyakorlatilag Fidesz-ügynököknek nevezi.



Ezt követően lehetséges szövetségeseiről mond sarkos véleményt: „A kispártok csak játszadoznak, negyedévente újabb ás újabb ötletekkel állnak elő. Boldogok, hogy húszezer ember nézte a Facebook-oldalukon a sajtótájékoztatójukat, mások meg saját pártjukat sem tudják irányítani, pillanatnyi érdekeik szerint változtatják az álláspontjukat."



Ezt követően kerül elő az interjúban Molnár Zsolt ügye, aki korábban a Sztárklikkben azt írta, hogy az LMP-t hagyni kellene önállóan indulni a választásokon, az MSZP pedig nem vitathatja el, hogy Gyurcsány Ferencnek a parlamentben a helye. Botka amiatt árulózza le Molnárt, mert még mindig többféle lehetséges forgatókönyvről beszél, hogy ki legyen az ellenzék miniszterelnök-jelöltje a 2018-as választásokon: „Mi demokratikus párt vagyunk, ha valamit közösen eldöntünk, és azt valaki egy hónappal később nyíltan, a sajtóban kritizálja, az árulás."

Botka László kifejtette még, hogy nem mond le a szegedi polgármesterségről és alakulófélben lévő árnyékkormányának névsorát később fogja közzé tenni. A korábbi MSZP-s kiszivárogtatásokkal és Molnár Zsolt ötleteivel kapcsolatban állítja, két dolgot nem tűr el pártjában: az árulást és a Fidesszel való kollaborációt. Azt ígéri, mindkét cselekedet ellen – mint fogalmaz – tűzzel-vassal fog harcolni.

A vele kapcsolatos vádakra Molnár Zsolt így reagált a hvg-hu-n: „Sajnálom, hogy polgármester úr tovább folytatja a baloldali polgárháborút az MSZP-n belül és a baloldali pártok között. Elkeserítő ez a párton belüli kiszorítósdi, és hogy Botka László képtelen elviselni, ha valakinek az övétől eltérő véleménye van. Az MSZP támogatottsága az elmúlt nyolc-kilenc hónapban érdemben nem változott, a Jobbikot sem sikerült megelőzni. Együttműködés, baloldali összefogás nélkül nem lesz esély a kormány leváltására. Azt, aki más véleményt mer megfogalmazni, nem demokratikus vitában, hanem megbélyegzés útján akarják eltávolítani, legyőzni. A szövetségi politikáról ősszel a választmánynak kell döntenie. Engem nem lehet elnémítani vagy fenyegetni. Az MSZP támogatottsága hosszú ideje nem éri el azt a szintet, amivel önmaga tudna indulni. A többi baloldali párt megbélyegzése, a tutyimutyi, a szövetségi politikának még csak a látszatát sem keltő magatartás a Fidesz kétharmados győzelméhez vezet."



Kérdésre válaszolva Molnár Zsolt elmondta, hogy sem Gyurcsány Ferencet, sem Karácsony Gergelyt nem tartja "titokban" miniszterelnök-jelöltnek, Botka László mögé kell megteremteni egy minél szélesebb választási szövetséget, mert az MSZP tizenegynéhány százaléka kevés. „Nem tudom, hogy a teljes körű együttműködés, a baloldali népfront miért szolgálná a Fidesz érdekét. Az önmagában indulás szolgálja azt. Korábban barátilag figyelmeztettek, ha nem fogom be a számat, kollaboránsnak, árulónak fognak bélyegezni. Úgyhogy most nem csodálkozom, törvényszerű volt, hogy ez bekövetkezik. Stratégiai vitát nem lehet folytatni, a munkámba nem lehet belekötni, ezért marad ez. Nem volt pártdöntés, azt az álláspontot képviselem, ami a hatályban lévő szövetségi politika. Ha ez árulás, akkor vállalom, bármilyen etikai vagy fegyelmi vizsgálatnak állok elébe. Nem szeretnék olyan társadalomban élni, ahol az ember a véleményét sem mondhatja el, ha máshogy gondolkodik. Ha ezt Botka nem szeretné, el kell gondolkodni rajta, ki mennyire demokrata. Felvetettem, hogy a szövetségben a DK-ra és más pártokra is szükség van – ezt többen így gondolják –, abszurd, hogy ez árulás, ez a legrosszabb pártállami időket idéző módszer."