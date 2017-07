Elfogták a láncfűrészes támadót

Svájcban fogták el a láncfűrészes támadót, aki két nappal ezelőtt a német határ közelében, Schaffhausenbe több embert is megsebesítet- közölték a hatóságok.

A svájci ügyészség arról számolt be, hogy a láncfűrészes támadót Zürich közelében fogták el, hatvan kilométerre attól a biztosítási irodától ahol két embert megsebesített.

A helyszínen két ember sokkot kapott, egy harmadik pedig könnyebben megsérült a rendőrségi hadművelet során. A férfinél két felajzott számszeríj olt és egy tegezként szolgáló zacskó, amiben kihegyezett vesszők voltak.

A férfi elfogásához mintegy 300 rendőrt riasztottak. A férfit egyébként már korábban többször is elítéltek a svájci fegyvertörvény megszegése miatt. Sőt ismert volt arról is, hogy mentális problémái is vannak. A hatóságok elfogásához kérték a lakosság segítségét. Fényképét is nyilvánosságra hozták, amelyen egy 190 centiméter magas, kopasz, ápolatlan megjelenésű férfi volt látható. Számos bejelentés segítette a rendőröket a nyomravezetésben. A férfi állítólag nem állt ellen a rendőrségi intézkedésnek.

Egyelőre még nem tudni, hogy a férfi miért támadt rá több emberre a láncfűrésszel. A nyomozók szerint a támadás összefüggésben lehet azzal, hogy a férfi annak a biztosítónak az ügyfele, ahol a támadás történt.