Mexikói hasmenéses fertőzésre figyelmeztet az uniós egészségügyi szervezet

Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) július 21-én adta ki a figyelmeztetést, ugyanis a napokban ugrásszerűen megnőtt a megbetegedések száma azoknak az uniós állampolgároknak a körében, akik mostanság tértek haza mexikói nyaralásukból.

Az utóbbi egy hétben a legtöbb megbetegedést Nagy-Britaniából, Franciaországból és Belgiumból jelentették, de az ECDC figyelemfelhívásából kiolvasható, hogy a ciklosporás (Cyclospora oocysts) fertőzések száma az USA-ban és Kanadában megugrott az utóbbi hetekben. A betegek nagy része Mexikóból tért haza, azon belül is a legtöbben a Maya Riviéra környékén és Cancun tartományban fertőződtek meg. A betegség főbb tűnetei az elhúzódó, sokszor egy-két hétig is eltartó vízes hasmenés, étvágytalanság, akut hasi görcsök és puffadás, hirtelen bekövetkező fogyás. A most megfertőzöttek pedig sokszor izomfájdalomra is panaszkodtak. A nem időben elkezdett, és nem megfelelő kezelésnél folyamatos lehet a magas láz is.

Az egészségügyben sokszor csak "utazók hasmenése"-ként titulát betegség lappangási ideje 2- 14 nap, (általában egy hét) a gyógyulás pedig akár egy hónapig is eltarthat.

Arról nem beszélve, hogy az esetek 90%-ban csak az antibiotikumos kezelés hatásos.

A ciklosporas fertőzést főleg a fertőzött zöldségek és gyümölcsök, és a helyi ivóvíz fogyasztásával lehet elkapni.

Ezért azoknak, akik mostanság készülnek Mexikóba, vagy valamelyik Dél-amerikai országba nyaralni, az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ azt javasolja, hogy szigorúan csak palackozott vizet fogyasszanak, és kerüljék a helyi, sok esetben idehaza kuriozumnak számító zöldségek és gyümölcsök fogyasztását, még akkor is, ha azokat előtte megmosták.

A Cyclospora oocysts baktériumok ellen ugyanis a jódozás és klórozás sem nyújt védelmet. Ráadásul az ECDC külön felhívja a figyelmet arra, hogy ciklosporás fertőzés ellen nem létezik védőoltás.