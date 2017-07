Ákos őrjöngve szurkolt a vízilabdázóknak

Őrjöngve szurkolt tegnap a magyar győzelemért Ákos, aki a vízilabda-válogatott harmadik meccsét nézte már meg a VB-n. A Kossuth-díjas énekes a TV2 reggeli műsorának, a Mokkának azt mondta, a vízilabdát a világ legszebb sportjának tartja, a világbajnokságot pedig zseniálisnak látja.

Azt is elmondta, hogy mindig a menetrendszerű hajójáratokkal megy ki a meccsre a családjával és fantasztikus érzés végignézni a kivilágított városon hazafelé menet. Ákos beszélt arról is, hogy az elmúlt öt évben 600 ezer embernek játszott, ezért nem koncertezett idén és arról is, hogy egy Arany János verseiből összeállított műsorra készül, aminek kora ősszel a Nemzeti Színházban lesz a bemutatója.