Botrány utcai meztelenkedés miatt Nagytapolcsányban

Félbeszakította a rendőrség két külföldi nő nyilvános művészi performanszát a szlovákiai Nagytapolcsány buszpályaudvarának aluljárójában, mert a szereplőket néhány percig anyaszült meztelenül láthatták a nézők a négyórás produkcióban.

Az izraeli Bar Altaras és a német Roni Katz performanszáról van szó, amelynek a címe Practices of Love. Az előadást egy regionális lap főszerkesztője, Ondrej Somodi jelentette fel közszeméremsértés címén. Az újságíró nemcsak feljelentést tett, hanem írt is a performanszról, noha azt személyesen nem látta, csak az internetre felkerült fotókra reagált

– mondta el Zuzana Godálová, az előadást szervező művészcsoport vezetője. Szerinte a performansz „költői, családi" módon szólt a társas kapcsolatokról, és nem volt benne semmi vulgáris. A rendőrség azonban rendbontással gyanúsítja a fellépőket.A szervező azt is mondta, hogy a rendezvényt előre bejelentették az önkormányzatnál és a rendőrségen is, és sehol nem emeltek kifogást ellene. Ellentmondásosnak nevezte azt is, hogy a Szlovákiánál jóval vallásosabb Lengyelországban senknek nem volt kifogása a meztelenséget is tartalmazó performansz ellen.