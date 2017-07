Az Egyesült Államok szankciókkal sújtotta a venezuelai elnököt

Az Egyesült Államok szankciókkal sújtotta hétfőn Nicolás Maduro venezuelai elnököt, akit "diktátornak" nevezett.

A szankcióról szóló döntésről először a pénzügyminisztérium adott tájékoztatást közlemény formájában, majd a Fehér Ház sajtótájékoztatóján megjelent Steve Mnuchin pénzügyminiszter és Herbert McMaster nemzetbiztonsági tanácsadó is, és mindketten szóltak a szankciókról.

Befagyasztják az elnök vagyonát

A minisztérium közleménye leszögezte: a hétfőn Maduro elnök ellen bevezetett szankciók illeszkednek a múlt héten a venezuelai kormány és több vezető caracasi politikus ellen elrendelt szankciókhoz. A hétfőn elrendelt szankciók értelmében az Egyesült Államok befagyasztja Maduro elnök valamennyi esetleges amerikai vagyonát, valamint megtilt a venezuelai elnökkel folytatandó minden kereskedelmi kapcsolatot. A közlemény leszögezi: a szankciókat egy nappal az után fogadták el, hogy Venezuelában alkotmányozó nemzetgyűlési választásokat tartottak, amelyek törvénytelenül aláássák a demokratikusan megválasztott nemzetgyűlés alkotmányos szerepét, újraírják az alkotmányt és önkényuralmi rendszert erőltetnek a venezuelai népre". A közlemény kiemelte azt is, hogy Maduro elnök annak ellenére tartott alkotmányozó nemzetgyűlési választásokat, hogy azt a venezuelaiak és a világ demokratikus kormányzatai is elítélték, és "diktátornak" nevezte a venezuelai elnököt, aki ismételten megsértette az emberi jogokat, amikor erőszakot alkalmazott a tüntetők ellen.

A szankciók egyelőre nem érintik az olajipart