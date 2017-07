Donald Trump felmentette az új kommunikációs igazgatót

Több forrás szerint Donald Trump elnök hétfőn felmentette hivatalából Anthony Scaramucci kommunikációs igazgatót.

Az amerikai közszolgálati rádió (NPR) és több televíziós csatorna jelentette a hírt, miszerint Donald Trump elnök az új kabinetfőnök,

John Kelly kérésére mentette fel a tíz nappal ezelőtt kinevezett kommunikációs igazgatót.

A The Wall Street Journal, a The New York Times és a Politico című lapok egybehangzó értesülései szerint a felmentésre néhány órával John Kelly beiktatása és a kormányülés után került sor.

Egyelőre nem tudni, hogy Scaramucci a Fehér Házban marad-e más beosztásban, vagy elbocsátják.