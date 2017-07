Lövöldözés volt egy tengerparti szórakozóhelyen

Vasárnap hajnalban több százan szórakoztak Bodrum városának egyik diszkójában, amikor a fegyveres ámokfutó tűzet nyitott rájuk. Az egyik 18 éves alkalmazott nemsokkal a kórházba szállítás után belehalt sérüléseibe. A támadó a helyszínről egy gépkocsival elmenekült.

A BBC beszámolója szerint a lövöldözés vasárnap hajnalban történt a törökországi Bodrum városában, az egyik népszerű tengerparti szórakozóhelyen a Sess Beach Club teraszán, ahol több százan mulatták az időt.

Az eddig még azonosítatlan fegyveres támadó indítékáról sem lehet tudni semmit.

Szemtanúk szerint a 30 év körüli férfi figyelmeztetés nélkül nyitott tűzet a clubban. Az egyik 18 éves pultost több lövés is érte, aki a kórházba szállítás után belehalt a sérüléseibe. A lövöldözéses ámokfutásban megsérült a szórakozóhely másik két alkalmazottja és két turista is, akiket súlyos állapotban szállítottak kórházba. A helyszínről egy kocsival sikerült elmenekülnie, jelenleg is nagy erőkkel keresik a török hatóságok.

A Magyar Külgazdasági és Külügyminisztérium a honlapján arra figyelmeztei a magyar állampolgárokat, hogy Törökország legnagyobb része utazás és ott tartózkodás szempontjából a "II. Fokozott biztonsági kockázatot rejtő országok és térségek" kategóriába tartozik.Felhívásukban azt javasolják, hogy a Törökországba utazó, vagy ott tartózkodó magyar állampolgárok mindenképp regisztrálják magukat a Konzuli Szolgálat honlapján (konzuliszolgalat.kormany.hu) az alábbi linken.