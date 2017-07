Washington nem ismeri el a venezuelai választás eredményét

A venezuelai alkotmányozó gyűlés tagjainak megválasztását az Egyesült Államok hamisnak tartja, amely újabb lépést jelent a diktatúra felé vezető úton - foglalt állást vasárnap a venezuelai voksolással kapcsolatban Nikki Haley amerikai ENSZ-nagykövet.

Twitteren közzétett rövid üzenetében azt írja, hogy az Egyesült Államok nem fogja elfogadni Venezuela illegitim kormányát. "A venezuelai nép és a demokrácia győzni fog" - húzta alá rövid üzenetében az amerikai diplomata. A washingtoni diplomácia ezzel első ízben reagált a Nicolás Maduro venezuelai elnök által kiírt választásra, melyet az ellenzék bojkottál, mert szerintük semmilyen más célt nem szolgál, mint, hogy a népszerűtlen elnök bebetonozza hatalmát. Az AP amerikai hírügynökség a helyszínről azt jelentette, hogy a venezuelaiak többsége távol maradt, nem ment el szavazni.

Halottak a tiltakozásokban

Közben a közbiztonsági minisztérium arról számolt be, hogy Tachira államban két gyerek, egy 13 és egy 17 éves fiatal is meghalt a tiltakozásokban. Golyó végzett velük, de azt nem tudni, ki lőtt. Az országnak ugyanebben a részében nem sokkal korábban egy katonát is agyonlőttek.

Nicolás Maduro pártja 5500 kormánypárti jelöltet indított az 545 fős alkotmányozó gyűlésbe, melynek az lesz a feladata, hogy újraírja az ország alkotmányát. Az elnök szombaton azt mondta, a gyűlésnek "bármi mást túlszárnyaló" hatalma lesz. Vasárnap pedig arról beszélt, hogy az alkotmányozó gyűléssel "a harc új korszaka" köszönt be.

Súlyos válság

A világ legnagyobb olajkészleteivel rendelkező ország több mint két éve súlyos gazdasági, politikai és társadalmi válsággal küzd, mára gyakorlatilag a polgárháború szélére sodródott. A gazdasági problémák forrása, hogy az országnak a kőolajon kívül szinte semmilyen exportcikke nincs, ezért az olaj világpiaci árának esése miatt Venezuela gazdasága zuhanórepülésbe kezdett, és elszabadult az infláció. Sok helyen leállt a termelés, és a boltok polcai kiürültek.

A politikai válság pedig abból ered, hogy Maduro és pártja, valamint az általuk irányított államapparátus minden eszközzel igyekszik megakadályozni az ellenzéket a kormányváltásban. Az ellenzék 2015-ben elsöprő győzelmet aratott ugyan a parlamenti választásokon, és a venezuelaiak döntő többsége Maduro távozását akarja, de az elnök híveiből álló legfelsőbb bíróság fokozatosan megkurtította a törvényhozás jogköreit, s egy alkalommal még a parlament feladatainak átvételére is kísérletet tett. Az ellenzék az alkotmány adta lehetőségekkel élve aláírásgyűjtést is kezdeményezett, hogy Maduro leváltását népszavazás útján érjék el, de ezt hol a választási bizottság, hol bíróságok akadályozták meg.

A dél-amerikai országban április óta folyamatosak a tiltakozások, az összecsapásokban már mintegy 120 ember halt meg.