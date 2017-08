Könnyű lenne azt hinni, hogy Lengyel László politológus véletlenül elszólja magát, és egy nappal korábban, a televízió nyilvánossága előtt elmondja, hogy Botka Lászlónak mit kellene tennie egy speciális helyzetben. Nem elszólás: el akart hencegni azzal, hogy ő irányítja Botkát, és az sem lehet kizárni, hogy meg is akarta alázni.

Amikor a televízió nyilvánosságáról írtunk, valamelyest helyesbítenük is kell, mert a "nyilvánosság" szó talán túlzás, hiszen Kálmán Olga közismert megbukott műsorában szólalt meg, és szavai nagyon kevés nézőhöz tudnak eljutni. Az viszont érdekesebb, hogy éppen Simicska Lajos tévéjében akart beszélni. Nemrégen arról írt ugyanis (és erről az Origóban is részletesen beszámoltunk), hogy az ellenzéki (bocsánat, az ő kifejezésével független) újságíróknak kell megnyerni a választást az ügyetlen ellenzéki politikusok helyett, és össze kell fogni a Jobbik-támogató Simicskával is.

Lengyel László szerint Tóth József angyalföldi polgármesterre kellene bízni a budapesti baloldali kampány irányítását. Ezt tegnap mondta. És csodák csodája, Botka ma bejelentette, hogy Tóth József angyalföldi polgármesterre bízza a budapesti baloldali kampány irányítását.

Az MSZP-n belüli, egyre kínosabb háborúról sokat írtunk. A párton belüli felfordulás egyik oka, hogy a kommunikáció olyan emberek kezébe került, akikben az MSZP nagy többsége nem bízik. Egyrészt a Gyurcsány-kormány egyik rádiós vezetője dönt el sok mindent, az egyik MSZP-vezető, Molnár Zsolt szerint sokmilliós fizetésért. Másrészt egy volt SZDSZ-kampányfőnök is hirtelen megjelent náluk.

Lengyel László politológusról igazságtalan lenne kizárólag úgy írni, hogy a volt SZDSZ egykori támogatója. Hiszen ő korábban más is volt, a rendszerváltás előtt például kommunista. Most meg a megújulásról és a múlt eltörléséről értekező Botka László főtanácsadója.