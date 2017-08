A floridai Jaimie Wilson még nem volt 19 éves, amikor kés alá feküdt, hogy nőből férfivá operáltassa magát. A két éven át tartó kezeléseknek köszönhetően ma már senki nem mondaná meg, hogy a "fiatalember" kislányként látta meg a napvilágot. Instagram oldalának mintegy 350 ezer követője van. A jövő héten Budapestre is ellátogat, ugyanis fellép a Sziget fesztiválon.

A most 21 éves Jaimie Wilson hihetetlen átváltozásáról az amerikai boredpanda.com portál közölt összeállítást.

Ő csak az egyike annak az 1, 4 millió transznemű amerikai állampolgárnak, akik korábban megváltoztatták a nemüket. Jaimie a "teljeskörű operáció" mellett 2 és fél éve döntött, miután betöltötte a törvényben feltételként meghatározott 18. életévét.

Eleinte nagyon féltem még a szűk családi körben is bevallani, hogy valójában mindig is fiúnak éreztem magam, a nőies külsőm ellenére is. Ahogy később az ismerősök is megjegyezték, sosem sugároztam kifelé ilyen jeleket."

- mondta.

A fiatalember a műtét előtt is rendszeresen sportolt, így a bevatkozás utáni folyamatos tesztoszteronos hormonkezelések mellett sem esett nehezére, hogy az edzőteremben tökéletes férfitestet formáljon magának. Ahogy az egyik legnagyobb amerikai női magazinnak nyilatkozta, a mostani állapotért neki is nagy árat kellett fizetnie, és itt elsősorban nem is a fizikai és anyagi áldozatokról beszélt.

Az egészben a legnehezebb mégis talán az volt, hogy az átalakulásom miatt teljesen elfordult tőlem a családom, ma már semmilyen kapcsolat nincs közöttünk, és sajnos nagyon sok barátomat is elveszítettem. Persze ugyanakkor az is kiderült, hogy kik az igazi barátaim, akik végig kiatartottak mellettem."

- mondta a Cosmopolitan újságírójának. Jaimiet némileg kárpótolta az élet, ugyanis kitratásának és tehetségének köszönhetően az elmúlt 2 évben, immár férfiként az USA-ban elismert country zenésznek "tornázta" fel magát. Instagram oldalát több mint 300 ezer követik naponta.

Hazájában már több önálló koncreten is túl van, és fiatal kora ellenére jelenleg a legnagyobb zenekarokkal és világsztárokkal dolgozik együtt.

A jövő héten épp Budapestre látogat, ahol a Sziget fesztiválon háttérzenészként többek között a sztárfellépő Pink-kel,



majd a Chainsmokers és Wiz Khalifa zenekarokkal lép majd színpadra.