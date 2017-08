Rejtélyes betegség: így vált rémálommá a tengerparti nyaralás

A dél-szlovákia család július második felében utazott nyaralni Egyiptomba, ahonnan a 13 hónapos Elliet egy súlyos fertőzés miatt szombaton élet-halál között egy speciális kormánygéppel szállították Pozsonyba.

A 38 éves édesapa, Frantisek most, hogy kislánya állapotát Poszonyban stabilizálták, részletekbe menően mesélt a Novy Cas (a linkre kattintva megnézheti a fotókat) című szlovák napilapnak arról, hogyan vált rémálommá az egyiptomi luxusnyaralásuk.

A 13 hónapos Ellie szüleivel és 11 éves Szofi nővérével július 17-én érkezett két hétre nyaralni az egyiptomi tengerpartra, Marsza Alam városába. Az apa elmondása szerint már nagyon várták az első közös nyaralásukat, ugyanis Ellie születése óta szinte ki sem mozdultak otthonról. Az első hét a tervek szerint alakult, de aztán a kislány száján, majd arcán apró fekete pöttyök jelentek meg. A szállodai orvostól kaptak ugyan valamilyen allergia elleni cseppet, de másnapra Ellie testét is ellepték a már gennyedző, egyre nagyobbodó sebek.

A gyereket bevitték a helyi kórházba, ahol közölték a szülőkkel, hogy éjszakára bent tartják megfigyelésre. Másnap, azaz múlt hét csütörtök reggel a szülők a kórházban szinte sokkot kaptak a kislányuk látványától.

A lányom arcán és nyakán is hatalmas gennyes sebek tátongtak, sőt az egyik kis kezén már az eleven hús, az izmok is látszottak. Erre a hétre állítólag teljesen felfalta volna a kislányomat az a valami, nem is tudom, az a valamiféle baktérium!" - nyilatkozta a napilapnak az apuka, aki szerint kislánya a medencében fertőződhetett meg, mert elmondása szerint csak későn vették észre, amikor jobban szemügyre vették, hogy milyen borzalmas higiéniás körülmények között üzemeltették azt.

Az egyiptomi kórházban közölték a szülőkkel, hogy nincsenek eszközeik arra, hogy megmentsék a kislányuk életét, és próbálják meg sürgősen hazavinni gyereküket Szlovákiába.

Az apa a kairói szlovák konzulátust, az otthoni biztósítót, és a hozzátartozókat is riasztotta. A szlovák utasbiztosító, akivel korábban szerződtek, csak négy nappal később tudta volna megoldani a hazaszállításukat egy charterjárattal.

Még aznap a helyszínre érkezett az egyiptomi egészségügyi miniszter is, aki intézkedett, hogy a gyermeket és az édesanyát sürgősséggel átszállítsák a 300 km-re lévő, valamivel jobban felszerelt hurghadai kórházba.

Addigra már Ellie állapota kritikusra fordult. A tetejében még az édesapa, és az idősebb 11 éves lánya útközben a hurghadai kórházba autóbalesetet is szenvedett.

Szofi lányommal egy taxival próbáltunk meg eljutni a sivatagon át a körülbelül 300 km-re lévő Hurghadába, de félúton belénk rohant egy szembejövő autó."

A balesetet karcolásokkal megúszták, kitört ablakokkal tették meg a hátralévő 150 kilométert Hurgadába, ahol a kórházban borzalmas látvány fogadta őket.

Addigra már a kislányom lábai is lufinagyságura dagadtak. Az infúzió is melléfolyt, ugyanis rosszul kötötték be a kanült."

Múlt hét pénteken a gyerek az apa szerint már élet-halál között volt. A kairói szlovák konzul közbenjárásának, na meg a hazai hozzátartozóknak köszönhetően, aki úgymond „fellármázták” a hazai hatóságokat és a sajtót, szombaton a szlovák belügyminisztérium egy speciális kormánygéppel 4 órán belül Pozsonyba hozta az Egyiptomban szerencsétlenül járt családot.

A Pozsonyi Szent Mihály Kórházban a hétvégén mind a négyüket kivizsgálták. Ellie édesapja és nővére már vasárnap délután hazamehetett. Zuzana, az édeasanya a pozsonyi kórházban maradt Ellie-vel, akit egy steril szobában kezelnek, és ahonnan hétfőn már jó hírek érkeztek az állapotáról.

Zuzana Eliásová, a Szlovák Egészségügyi Minisztérium szóvivőjének közlése szerint Ellie állapotát stabilizálták, folyamatosan antibiotikumos injekciókat kap, aminek köszönhetően a sebei is kezdenek látványosan gyógyulni.

Azt, hogy a gyerek mikorra épülhet fel teljesen, és konkrétan milyen betegségben szenved, az egészségügyi tárca szóvivője nem közölte.

Mint mondta, egyelőre az sem biztos még, hogy a kislányt „külföldi országban honos” betegség fertőzte meg.