Horrorbalesetben halt meg az ismert motoros

A motoros száguldásait és életveszélyes trükkjeit videóval rögzítő Olga Pronyina, Vlagyivosztok térségében szenvedett végzetes balesetet.

Az Instagramon Monika9422-ként ismert és több mint 150 ezer követővel rendelkező nő a Szedenka és Patrokl közötti autóúton szenvedett végzetes balesetet.

Lehet, hogy a kamera rögzítette a motoros halálát

A rendőrségi közlemény szerint legalább 200 km/h-val száguldott egy BMW S1000 RR motorkerékpárral, amikor egy kanyarban lesodródott az úttestről és a szalagkorlátnak csapódott.

Az ütközés akkora erejű volt, hogy a motor darabokra tört, a sofőr pedig a helyszínen meghalt.Azt nem tudni, hogy a járműre szerelt kamera felvett-e valamit az esetből.

Több mint százötvenszer bírságolták meg

Monika 9422, azaz Olga Pronyina 40 éves volt, egy 16 éves kislány anyukája. A motorozás tekintetében öreg rókának tekinthető, mert 21 éve járta az utakat különböző kétkerekűekkel. A modellkedéssel is foglalkozó nőt a rendőrségi adatok szerint több mint százötvenszer bírságolták meg az elmúlt két évtizedben gyorshajtásért.

Tisztában volt vele, hogy veszélyes, amit művel, ám azt mondogatta, hogy „Nagylány vagyok már.”

Instagram-oldalának mottója így szólt: Don't try to change me – írja a Prim News hírportál.