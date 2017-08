Elvágták a fiú torkát, fehér franciákra vadásztak a muszlim gyilkosok

Egyre nagyobb problémát jelent Franciaországban a fehérek elleni rasszizmus. A francia állam erre úgy válaszol, hogy megpróbál nem foglalkozni ezzel a kérdéssel. Persze, sokáig nyilván nem tehet úgy, mintha ez nem létezne. Most egy 6 évvel ezelőtti, kegyetlen gyilkosság körüli hallgatás (és persze a nyár eleji, enyhe bírósági ítélet) okoz megint botrányt Franciaországban.

2011-ben egy gyógyszerészeti egyetemre járó, francia fiú ment haza Toulouse Saint-Michel negyedében. A nagyváros történelmi negyedéről van szó, régebben egy börtön volt errefelé, de a város sok pénzt áldozott arra, hogy a kultúra és a művészet kerületévé alakítsa át a környéket. Általánosságban sikerrel. A legborzalmasabb az egészben, hogy két bűnöző éppen azért vadászott itt, mert arra számított, itt találhatnak maguknak fehér európai fiatalokat. Akiket összeverhetnek, megkínozhatnak.

Jeremy Roze tehát hat évvel ezelőtt hazafelé tartott este Toulouse-ban. Két muszlim fiatalember, Icham Ouaki és Driss Arab megtámadták, és egyikük egy hatalmas késsel elvágta az egyetemista fiú torkát. Olyan erővel, hogy a fiú azonnal meghalt.

A két gyilkost hamar elfogták, és hosszú tárgyalássorozat kezdődött. Miután kiderült, hogy nyilvánvaló a fehérellenes, rasszista indíték, a francia baloldali újságok egyre szerényebb terjedelemben kezdtek beszámolni az ügy fejleményeiről. Hiába volt például Toulouse-ban hatalmas tüntetés, a Le Monde és a Libération számára ennek oka inkább a rossz közbiztonság miatti tiltakozás volt.

A fehérellenes gyűlölet akkor vált nyilvánvalóvá, amikor a rendőrségi kihallgatások alapján kiderült: Ouaki és Arab azon az éjszakán öt másik fiatalt is megtámadt, volt, akit megszúrtak, volt, akit fejbe rúgtak, volt, akit ütlegeltek. És mind az öt fehér francia volt. Mindig csak az áldozat mobiltelefonját vették el, ez is arra utalt, hogy nem rablás volt a céljuk, hanem valamiféle sajátos büntetés (a mobilt természetesen azért vették magukhoz, hogy az áldozat ne tudjon segítséget hívni).

A bíróságon aztán el is szólták magukat a gyilkosok: azt mondták, hogy yankee-re vadásztak, ami a francia argóban nem amerikai embert jelent, hanem fiatal fehér európait. Máskor pedig azt mondták, hogy „babtou”-t akartak fogni. Ez pedig egy szenegáli eredetű kifejezés, és a francia közbeszédben szintén fiatal fehér európait jelent. (A két szó közti különbség Franciaországban, hogy a yankee jelentéstartalmához hozzátartozik, hogy az illető gazdag is, a babtou-nál meg nem.)

Mindezek ellenére a bíróság nem foglalkozott a rasszista indítékkal, egyszerű rablógyilkosságként kezelték az ügyet. Az idei jogerős ítélet nagy felháborodást keltett, és még tart is. 30, illetve 25 évet kaptak, és az egyik francia bűnügyi magazin részletezte is, hogy mik voltak az enyhítő körülmények. Nem nehéz kitalálni, az ezerszer ismételt, sokszor már ironikusan is idézett mentségek jöttek, amelyeket a bíróság furcsa mód el is fogadott: mentális problémák, sanyarú gyerekkor, nehéz szociális helyzet.

A meggyilkolt fiú szülei rendszeres szereplői a televízióknak és az újságoknak, úgy érzik, az enyhe ítélettel - jelképes értelemben - másodszor ölték meg éltanuló, szelíd fiúkat.

Az elmúlt hetekben, hónapokban több olyan bűnügy és botrány volt Franciaországban, amikor az állam nem akarta elismerni a muszlimok által elkövetett bűncselekmények rasszista motivációját. Ezekről az Origo minden esetben, részletesen beszámolt.

A legnagyobb botrány a párizsi zsidó nyugdíjas asszony meggyilkolása volt, muszlim szomszédja verte agyon, 40 percig kínozta, és közben Allah Akbart rikácsolt. A francia újságok sokáig egyszerű bűnügynek hazudták a gyilkosságot, és Macron elnök csak akkor volt hajlandó elismerni az antiszemita indítékot, amikor Netanjahu izraeli miniszterelnök Párizsba érkezett.

De nagy felháborodást keltett az is, hogy nem volt hajlandó betiltani egy párizsi, nyíltan a fehér franciák ellen rendezett fesztivált a baloldali francia polgármesternő.

Ugyanakkor, amikor muszlim fiatalok megerőszakoltak és megvertek egy diáklányt, saját bevallásuk szerint is pusztán csak azért, mert fehér francia volt, a bíró súlyos ítéletet hozott és indoklásában megállapította: franciaellenes rasszizmus történt. A Le nouveau détective szerint egyébként a fiatalok, amikor elfogták a lányt, azt üvöltötték: Fehér lány vagy, disznóhúst zabálsz, ezért megerőszakolunk!