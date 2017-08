Polgárháborútól félnek Olaszországban a migránsok miatt

Állandósultak a bombatámadások az olaszországi befogadó állomások ellen. A migránsokhoz köthető, erőszakos bűncselekmények mellett leginkább azt nem tudják elfogadni az olaszok, hogy addig magántulajdonban levő épületeket megvesz drága pénzért az állam, hogy ott helyezzék el a migránsokat.

Csak idén minimum 200 ezer, de egyes számítások szerint 250 ezer migráns érkezett Olaszországba, augusztus elejéig. A baloldali olasz kormány tehetetlennek mutatkozik a migránsáradattal szemben. Az országban egyre nagyobb a munkanélküliség, a történelmi hagyományoknak megfelelően különösen délen, ahol pedig a legtöbb befogadó államás van. Egyre több olyan bűncselekményről is hallani lehet, amit migránsok követtek el. Az ilgiornale.it összeszedte, az elmúlt egy évben hol és hány Molotov-koktélos bombatámadás volt Olaszországban a migránsok ellen. A fő megállapítás egyébként: ha nem csinál valamit a kormány, előbb-utóbb polgárháború lesz.

Tavaly ősszel egy Cagliari melletti kaszárnyát gyújtottak fel, még október közepén, majd két héttel később Cagliari egy másik elővárosában egy migránsszállást. 25 migráns volt ott, mindannyian kimenekültek.

Buddosoban bombát dobtak a befogadóállomásra, Szardíniában is. Idén aztán Dorgaliban volt migránsellenes, Molotov-koktélos támadás, a 64 migráns megúszta, az épület nem, óriási lyuk tátong mind a mai napig a ház falán. Néhány nappal ezelőtt két, Róma melletti migránsszállás ellen is volt merénylet, itt főleg észak-afrikai bevándorlók vannak. De felgyújtottak Veronában egy lombard és egy piemonti kisvárosban is migránsszállásokat. Calabriában líbiai bevándorlókat akartak megölni, szintén idén nyáron.

Paolo Gentiloni baloldali olasz miniszterelnök képtelen uralni a kétségtelenül nehéz helyzetet. Bár arra külön törvényt hoztak, hogy történelmi műemlékeket nem lehet államosítani migránselhelyezés céljából, az újabb és újabb befogadó helyek létesítése irritálja a saját problémáikkal küzdő olaszokat. És ellenszenvüket ki is fejezik - ki így, ki úgy. Vannak, akik úgy, hogy Molotov-koktélokat dobálnak a befogadó helyekre.

A helyzetet bonyolítja, hogy a balközép olasz kormány nem akarja támogatni a belügyminisztert a civil szervezetek (NGO) munkáját szabályozó rendeletben. Ezek a szervezetek sok esetben összejátszanak az embercsempészekkel is. A Le Figaro arról írt, hogy az egyik legismertebb civil szervezet, az Orvosok Határok Nélkül ügyészségi vizsgálatára is sor kerülhet, róluk is azt gyanítják, hogy embercsempészekkel kollaborálnak. A civil szervezet humanitárius ügyekkel foglalkozó igazgatója, Hassiba Hadj Sahraoui ezt tagadta.

Egy biztos: a migránsválság miatt egyre többen tartanak polgárháborútól Olaszországban.