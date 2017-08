Tízévesen esett teherbe egy kislány

A 14-15 éves korukban teherbe eső tinédzserek életére is drasztikus hatással van, ha arra kényszerülnek, hogy gyermeket szüljenek, de most egészen hihetetlen eset járja be a világsajtót: egy 10 éves indiai kislányt állítólag rendszeresen megerőszakolt egy rokona, és miután teherbe esett, a bíróság nem engedélyezi számára az abortuszt.